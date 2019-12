¡Solito en la casa! Perrito encendió el microondas y provocó un incendio

El perrito de tipo husky se encontraba solito en casa, y aprovechó para hacer ‘travesuras’, encendió el microondas que estaba sobre el mesón de la cocina. Dio con tan mala suerte que ahí dentro había un paquete de panes que puso a cocinar y provocó las llamas de la casa del condado de Essex en Reino Unido.

De inmediato el propietario fue alertado por los bomberos, quien dijo que podía ver transmisiones en vivo desde su celular ya que tenía una cámara instalada en su casa.

Geoff Wheal, gerente de vigilancia de la estación de bomberos de Corringham, calificó el hecho como un “incidente muy extraño” y manifestó que cuando los bomberos entraron a la cocina estaba llena de humo, pero se aseguraron de que las llamas no se extendieran al resto de la casa. También aseveró que al perrito no resultó herido.

“Demuestra que las microondas no deben usarse para almacenar alimentos cuando no están en uso (…) Mantenga siempre su microondas limpio y libre de desorden o comida y cualquier paquete”, ya que los “animales o los niños pueden encenderlos más fácilmente de lo que piensas, así que no correrás el riesgo”, recalcó el gerente de vigilancia de la estación de bomberos.