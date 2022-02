[Video] La solidaridad paisa se hizo sentir en el caso de don Carlos, el conductor acusado por Concejal en Manizales

in

María Alejandra Villegas, conocida en redes sociales como oficial_mav, es una paisa que se conmovió con lo que le sucedió a Carlos Jaime Gutiérrez, el conductor al que un Concejal de Manizales hizo que multaran y que además le quitaran el carro.

«Decidí y me motivé a ayudarlo; me uní con la doctora Diana Pulgarín y con la fundación ‘Sonrisas Únicas’, para darle un cambio extremo a su sonrisa, también me uní con el doctor Boris para realizarle una operación a don Carlos en sus ojos porque él presenta un problemita en un ojito», relató María Alejandra,

La joven no solo hizo la gestión, sino que también acompañó a don Carlos a las valoraciones con los especialistas.

María, recibió acompañamiento del joven Alejandro Urrea, quien confirmó que don Carlos será sometido a unas cirugías que también harán parte del donativo, «queremos ayudarle mucho y mostrarles a las personas que hay que darle una segunda oportunidad porque me pareció muy feo lo que hizo el concejal en su momento, no tuvo piedad cuando don Carlos porque él le dijo: colabóreme, y la respuesta del Concejal fue totalmente lo contrario»

Contó que su sensibilidad frente al caso aumentó al saber que don Carlos tiene la misma edad de su padre y le dolería que él pasara por una situación similar y jugaran con el sustento de una persona así por lo que hizo un llamado a la tolerancia, «creo que es hora ya de tomar conciencia y también de ser más tolerantes», puntualizó Alejandro.

Don Carlos agradeció la solidaridad de los jóvenes paisas

Don Carlos quien llegó feliz a la eterna primavera acompañado de su hermano y sobrina, le contó a Minuto30 lo entusiasmado que está por ver por fin solucionado los problemas en su ojo y dentadura. También agradeció a los jóvenes de Medellín que lo ayudan, dijo, «me han sobrado muestras de cariño, afecto y solidaridad es maravilloso ser colombiano y vivir en Colombia».

