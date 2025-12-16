En la previa de la gran final del fútbol colombiano, el fervor por el Junior de Barranquilla ha traspasado los estadios para instalarse en los lugares más inesperados.

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra a un grupo de soldados de la Policía Militar, a bordo de un camión de transporte oficial, contagiando alegría con cánticos y arengas en honor al equipo “tiburón”.

Este refuerzo moral llega en el momento justo para un equipo que busca bordar una nueva estrella de navidad en su escudo.

Los uniformados, que dedican su vida a proteger el bienestar de los ciudadanos, aprovecharon un breve momento de distensión antes de iniciar sus labores operativas para demostrar que el sentimiento por el cuadro currambero no conoce de rangos ni uniformes.

Entre aplausos y una coordinación envidiable, los militares transformaron el frío interior del vehículo en una pequeña tribuna de aliento, conmoviendo a todo el país futbolero por la genuina felicidad que proyectan.

Soldados cambian el “paso marcial” por el “paso del tiburón”: Quieren ver al Junior campeón

La expectativa crece a medida que se acercan los últimos 90 minutos del torneo, donde el Junior definirá su destino en la cancha.

El grupo de militares, declarados hinchas a morir del conjunto barranquillero, espera con ansias poder celebrar el título esta noche.

Aunque sus deberes con la patria son la prioridad, la emoción que demostraron en el video deja claro que sus corazones estarán en el estadio junto a los jugadores.

Aún se desconoce si este grupo de valientes podrá sintonizar el encuentro en directo debido a sus compromisos de seguridad.

Sin embargo, en Barranquilla y el resto del país se comenta que, de alguna manera, se las ingeniarán para estar pendientes del resultado.

Con este “refuerzo inesperado”, la hinchada rojiblanca se siente más unida que nunca, demostrando que la pasión por el fútbol es el lenguaje que une a todos los colombianos.

