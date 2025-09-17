Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Soldados del Batallón Atanasio Girardot entregaron alimentos a más de 160 habitantes de calle en Medellín como parte de una jornada de apoyo social.

Soldados entregaron comida a más de 160 habitantes de calle en Medellín

En un gesto solidario que impactó las calles de Medellín, soldados del Batallón de Infantería N.º10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada repartieron alimentos a más de 165 personas en situación de calle.

La jornada, desarrollada en distintos puntos de la ciudad, buscó aliviar en parte las difíciles condiciones que enfrentan quienes no cuentan con un hogar.

La entrega incluyó refrigerios con bebidas y alimentos listos para consumir, asegurando que llegaran de manera directa a quienes más lo necesitaban.

Los uniformados recorrieron sectores estratégicos de la capital antioqueña, acompañados de equipos de apoyo social de la institución, que verificaron la distribución transparente de los productos.

Lea también: Colombia arrasa en los Latin Grammy 2025: Karol G, Shakira y Andrés Cepeda brillan entre los nominados

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

De acuerdo con voceros del Batallón Atanasio Girardot, estas iniciativas hacen parte de los programas de responsabilidad social que adelanta la Cuarta Brigada.

El objetivo principal es fortalecer la cercanía con las comunidades y brindar un respaldo a quienes atraviesan condiciones de vulnerabilidad extrema.

La institución militar aseguró que estas entregas continuarán en otras zonas de Medellín como parte de su compromiso con la asistencia humanitaria y el acompañamiento social.

Más noticias de Medellín