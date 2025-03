Soldado profesional gravemente herido por mina antipersonal en Briceño: un «Ángel» lo rescató

Hasta un área montañosas del norte antioqueño fueron desplegadas las capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana con el fin de proteger la integridad de un Soldado Profesional del Ejército Nacional, quien se encontraba gravemente herido por la activación de una mina antipersonal.

Ante la situación, el Centro Nacional de Recuperación de Personal, CENRP, en coordinación con los Comandos Aéreos de Combate No. 5 y No. 7, desplegaron hasta el municipio de Briceño una operación de evacuación aeromédica para salvar la vida de este joven soldado de 22 años, perteneciente al Batallón de Artillería de Campaña No. 4.

Tras recibir a la persona en el área general del Centro Poblado Orejón, las tripulaciones del helicóptero UH-60 “Ángel», se dirigieron al Batallón de Infantería No. 32 “General Pedro Justo Berrio”, ubicado en Medellín, para que el personal médico del Ejército Nacional continúe con los procedimientos que le garantizarán al soldado una atención inmediata y especializada.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana continuará desarrollando operaciones a lo largo y ancho de todo el territorio Nacional, interviniendo de manera oportuna en deferentes situaciones de emergencia que requieran del acompañamiento de sus capacidades para salvar vidas.

