Resumen: A través de su comunicado, la Segunda Brigada expresó sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas del soldado

Soldado murió por descarga eléctrica: bloqueos en la vía a Santa Marta impiden el traslado de su cuerpo

Minuto30.com .- El Comando de la Segunda Brigada del Ejército Nacional confirmó el lamentable fallecimiento del soldado profesional Luis Miguel González Salgado, quien perdió la vida en un accidente mientras cumplía labores en el área rural de Santa Marta, Magdalena.

Tropas del Batallón de Montaña N.° 6 se encontraban en el sector de Linderos verificando la incineración de un camión tipo FTR, hecho reportado este lunes, 15 de junio.

El soldado González Salgado, quien se desempeñaba como radiooperador de la patrulla, realizaba labores de enlace de comunicaciones cuando, de manera accidental, la antena de su equipo de radio hizo contacto con una línea de alta tensión. Esto le provocó una fuerte descarga eléctrica.

Evacuación y complicaciones en el traslado

Tras recibir la descarga, el militar fue evacuado de urgencia hacia el centro médico del corregimiento de Buritaca. Al llegar al lugar, el personal médico de turno valoró al uniformado dentro del vehículo institucional y confirmó que ya no presentaba signos vitales.

El traslado del cuerpo hacia la ciudad de Santa Marta se vio interrumpido por un bloqueo registrado sobre el puente de Mendihuaca, lo que impidió continuar con el recorrido.

Debido a esta alteración en la vía, el cuerpo permanece de manera temporal en las instalaciones de la Estación de Policía local, a la espera de que se normalice el tránsito para realizar los actos urgentes correspondientes y posteriormente entregarlo a sus familiares.

Acompañamiento institucional

A través de su comunicado, la Segunda Brigada expresó sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas del soldado. Asimismo, la institución dispuso de manera inmediata el traslado de un equipo interdisciplinario del Centro de Familia Militar para brindar acompañamiento integral y apoyo psicológico permanente a los seres queridos del uniformado frente a esta dolorosa pérdida.