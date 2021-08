Capturan a un soldado activo señalado de abusar sexualmente de una menor de edad

Funcionarios del CTI de la Fiscalía, capturaron en la guardia del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez de Tauramena, a un soldado señalado de abusar sexualmente de una menor de edad.

El hecho en que está involucrado en joven identificado como Jonathan Andrés S. O., tuvo lugar en mayo de este año en el municipio de Paz de Ariporo, «cuando Sánchez Olivos al parecer aprovechó su cercanía con la familia de la menor de 15 años y, al quedarse solo con ella, la habría sometido al abuso sexual», sostuvo la Fiscalía.

Durante una audiencia concentrada, el implicado no aceptó los cargos y el juez le impuso medida no privativa de la libertad, «consistente en observar buena conducta y no acercarse o comunicarse con la víctima».