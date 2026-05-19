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    Soldado profesional asesinado por francotirador del ELN en Fortul

    El Comando de la Décima Octava Brigada responsabilizó directamente al grupo armado organizado ELN del asesinato de este soldado profesional

    Publicado por: SoloDuque

    soldado asesinado por francotirador en fortul
    Soldado profesional asesinado por francotirador del ELN en Fortul

    Resumen: El Comando de la Décima Octava Brigada responsabilizó directamente al grupo armado organizado ELN de este atentado, calificándolo como una flagrante violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El departamento de Arauca vuelve a ser escenario de un doloroso hecho de violencia contra la fuerza pública. La Octava División del Ejército Nacional confirmó en las últimas horas el asesinato del soldado profesional Ever Nardo Pazu Pena, quien perdió la vida tras un cobarde ataque perpetrado por un francotirador.

    El Comando de la Décima Octava Brigada responsabilizó directamente al grupo armado organizado ELN de este atentado, calificándolo como una flagrante violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

    Así ocurrió el ataque en el barrio La Campiña

    De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la institución, los hechos se registraron en horas de la tarde del lunes 18 de mayo de 2026 en el barrio La Campiña, zona urbana del municipio de Fortul.

    Las tropas, adscritas al Batallón Especial Energético y Vial N.° 14, se encontraban desarrollando labores tácticas de seguridad y aseguramiento del perímetro de su puesto de mando cuando fueron sorprendidas por el disparo de un francotirador escondido en la zona.

    Las autoridades militares señalaron preliminarmente que el ataque habría sido ejecutado por integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz, Comisión Omaira Montoya Henao, del ELN, estructura que delinque en esta región del país.

    Traslado médico y fallecimiento del uniformado

    Tras recibir el impacto de bala, el soldado Ever Nardo Pazu Pena fue atendido de forma inmediata en el lugar de los hechos por el socorrista de combate de la unidad militar, quien le brindó los primeros auxilios.

    Ante la gravedad de la herida, el uniformado fue evacuado de urgencia hacia las instalaciones del hospital local del municipio de Fortul. Lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico, el Ejército confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

    Reacción militar y denuncias internacionales

    Tras el hostigamiento, las tropas desplegadas en la zona reforzaron de inmediato los dispositivos de seguridad en el municipio y continúan adelantando operaciones militares con el objetivo de dar con el paradero de los responsables y garantizar la protección de la población civil.

    Asimismo, la Décima Octava Brigada anunció que instaurará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes por este acto terrorista. A través del comunicado, la institución lamentó profundamente la pérdida del uniformado:

    «El Ejército Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro soldado y expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de armas en este difícil momento», puntualizó la comunicación oficial.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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