¡Sola, a orillas del Danubio! Hallan una anaconda «bebé» en Alemania ¿de dónde salió «la suramericana»?

Minuto30.com .- Imagínese el cuadro: usted sale a dar un apacible paseo por las frías y poéticas orillas del río Danubio, en la localidad de Kirchroth (Alemania), cuando de repente se tropieza con… ¡una anaconda sudamericana! Ese fue el tremendo susto que se llevó una transeúnte, quien rápidamente se dio cuenta de que ese «animalito» no era del vecindario.

Y aunque un reptil de poco más de dos metros suena a película de terror para cualquier europeo, donde las inofensivas culebras autóctonas, como la culebra de collar o la de Esculapio, apenas rasguñan el metro y medio, resulta que el exótico animal era apenas un «cachorro».

Así es, un tierno bebé de escamas, teniendo en cuenta que en su hábitat natural de la selva amazónica, estas reinas constrictoras pueden llegar a medir hasta 9 metros y pesar la bobadita de 200 kilos. ¡Menos mal a la mujer no se le cruzó la mamá!