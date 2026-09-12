¡Sola, a orillas del Danubio! Hallan una anaconda «bebé» en Alemania ¿de dónde salió «la suramericana»?

Resumen: Lo que prometía ser una caminata de lo más relajante por el río, terminó en una escena digna de una película de la selva. La serpiente, que al parecer fue abandonada por su dueño, se portó mejor que una mascota y se dejó atrapar sin hacer berrinche.
Minuto30.com .- Imagínese el cuadro: usted sale a dar un apacible paseo por las frías y poéticas orillas del río Danubio, en la localidad de Kirchroth (Alemania), cuando de repente se tropieza con… ¡una anaconda sudamericana! Ese fue el tremendo susto que se llevó una transeúnte, quien rápidamente se dio cuenta de que ese «animalito» no era del vecindario.
Y aunque un reptil de poco más de dos metros suena a película de terror para cualquier europeo, donde las inofensivas culebras autóctonas, como la culebra de collar o la de Esculapio, apenas rasguñan el metro y medio, resulta que el exótico animal era apenas un «cachorro».
Así es, un tierno bebé de escamas, teniendo en cuenta que en su hábitat natural de la selva amazónica, estas reinas constrictoras pueden llegar a medir hasta 9 metros y pesar la bobadita de 200 kilos. ¡Menos mal a la mujer no se le cruzó la mamá!
Operativo de rescate para una anaconda ‘chill’
Ante el insólito reporte, las autoridades no escatimaron en recursos. Al lugar llegó un escuadrón completo conformado por policías, el cuerpo de bomberos y una experta en reptiles, preparados para lidiar con el depredador del Amazonas.
Sin embargo, el rescate fue menos de película de acción y más de comedia familiar. Tras una rápida inspección, la experta confirmó que la anaconda gozaba de excelente salud y, para sorpresa de todos, estaba más tranquila que el agua del Danubio.
Según los rescatistas, la actitud «zen» del reptil se debe a que seguramente vivió mucho tiempo como mascota en la sala de algún particular, antes de ser liberada o abandonada a su suerte. La serpiente no opuso la más mínima resistencia al momento de ser capturada y ahora terminó sus ‘vacaciones’ europeas en un centro especializado, donde le garantizarán un hogar con calefacción, mucho más acorde a sus raíces sudamericanas.
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