Sokratis viene «a aportar experiencia» tras la lesión de su «amigo Bartra»

Sevilla, 30 oct (EFE).- El defensor griego Sokratis Papastathopoulos ha declarado este lunes, en su presentación como futbolista del Betis, que viene "a aportar experiencia" a la defensa bética, corta de efectivos después de la lesión de su "amigo (Marc) Bartra", con quien coincidió en el Borussia de Dortmund alemán.

Sokratis, de 35 años y que ha firmado hasta final de temporada, dio "mucha importancia" en el proceso de su fichaje a "haber hablado con Ramón (Planes, el director deportivo), el presidente, y el entrenador (Manuel Pellegrini)", quienes lo "han convencido de que podría ayudar", y se ha mostrado "seguro de dar más incluso de lo que se espera".

"He estado entrenando con mi entrenador personal pero no es lo mismo que estar en un equipo. No puedo esperar para debutar, aunque necesitaré un poco de tiempo y jugaré cuando el entrenador y yo decidamos que estoy listo", ha comentado el central heleno, inactivo desde que en mayo dejó de competir con el Olympiakos.

Sokratis, que tiene experiencia en Alemania, Inglaterra e Italia, cree que "la Liga española es una de las mejores del mundo" porque cuenta con "muchos equipos fuertes, y una de las razones de que haya venido es poder jugar aquí, es un regalo venir al Betis para cerrar el círculo de conocer las ligas europeas más importantes".

El director deportivo, Ramón Planes, admitió que "no es usual en estas fechas tener una presentación pero el fútbol tiene estas circunstancias" y se ha mostrado "feliz por la incorporación" de Sokratis, ya que "después de" perder a "Luiz Felipe y Bartra, era un reto buscar a un jugador de nivel importante".

Planes señaló que el griego era su "primera opción", ya que "reúne requisitos, experiencia y en su última temporada jugó muchos partidos", lo que "indica que va a venir a ayudar" y está "seguro de que, dentro de su trayectoria, su paso por el Betis no va a olvidar: dará cosas muy buenas", dijo.

Con una defensa corta de efectivos, el técnico catalán aseguró que "su fichaje era una obligación después de la lesión de Bartra", aunque resaltó la "tarea complicada" que supone ceñirse al mercado de "los agentes libres" y no descarta que "cuando llegue enero", estudiar "si hay que reforzar al equipo en esta parcela o en otra".

Por: EFE