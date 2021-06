¡Qué tragedia! Niña de13 años se quitó la vida, tras reunión privada con directivos del colegio

En el municipio de Sogamoso una familia vive una terrible tragedia tras el suicido de una pequeña de tan solo 13 años de edad.

Los hechos se registraron el pasado viernes 18 de junio al interior de la vivienda familiar, cuando los padres encontraron a la menor de edad sin vida, en horas de la mañana.

Según denuncian los padres de la niña, esta se habría quitado tras tener una reunión privada con las directivas del colegio al que iba.

Lo que se sabe de la tragedia en Sogamoso

Sobre los hechos se conoció que el día de la tragedia, los padres de la niña salieron de su casa para realizar labores de ganadería, como siempre lo hacían, mientras que la pequeña se conectaba a sus clases virtuales.

Durante ese tiempo la rectora y coordinadora del colegio al que iba la niña, llegaron a la casa y tuvieron una reunión privada con la niña, de la cual los padres no tenían conocimiento previo.

“Como familia jamás tuvimos conocimiento de que las directivas del colegio iban a llegar a nuestra casa, pues nunca se nos comentó por ningún medio, desde ese punto consideramos que hubo un proceso irregular por parte de la institución educativa.” indicó para La W Álvaro Olaya, padre de la menor.

Los padres dicen que no saben el contenido de la conversación que sostuvo la niña con las dos mujeres, en la cual no estuvo presente ningún acudiente. Sin embargo, después de esta cita fue que hallaron a la niña sin vida.

Según la versión de la familia, cuando ellos ya regresaban de sus labores de ganadería, se toparon con las directivas del colegio que habían acabado de salir de su casa.

«De regreso a eso de las 7:30 A.M. nos cruzamos por el camino con un vehículo en el que se movilizaban la señora rectora del colegio y la coordinadora académica, nosotros las identificamos y ellas nos abordaron para preguntarnos si teníamos conocimiento del mal rendimiento académico que tenía Melisa en el colegio, lo que nos tomó por sorpresa pues Melisa siempre demostró un alto rendimiento académico; para este momento, desconocemos la situación pues Melisa era nueva en esta institución educativa.» Mencionó el padre de la menor.

Fue en ese momento en el que los padres le indicaron a las dos mujeres que regresaran a la casa para tener todos juntos una reunión con la menor de edad y hablar sobre su rendimiento, a lo que la coordinadora les habría manifestado que no querían tener dicha conversación porque la niña había quedado muy “choqueada” tras la conversación previa.

“Luego de esto me voy inmediatamente para la casa con mi esposa y las dos directivas del colegio, comienza llamar a Melisa y no me contesta y enseguida entro a la casa y veo a melisa colgada de una de las vigas. En ese momento intentamos hacer los esfuerzos posibles por bajarle allí pero fue inútil la rectora y coordinadora de la institución al ver la escena se fueron de la casa y en ese momento comenzó toda esta tragedia”, dijo el padre para La W.

“En este momento, seguimos con muchas dudas pues no sabemos qué fue lo que pasó en esa conversación tan grave para que Melisa una niña sin problemas decidiera tomar una decisión tan grave como quitarse la vida. Les pedimos a las directivas de esta institución que por favor nos cuenten qué pasó en esa conversación pues fueron las dos últimas personas en ver con vida a mi hija”, concluyó.

