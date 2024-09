Sofía Vergara responde a demanda por arreglos de su casa «se pagó lo justo y no quedaron bien hechas las cosas» según abogados.

«De negligente» fue una de las respuestas que los abogados de Sofía Vergara, responden a la demanda de $1.7 millones de dólares que una empresas de construcciones y reparaciones. Los arreglos que eran en la casa para pintar y resanar unas escaleras, cocina y cabaña de huéspedes no quedaron a satisfacción. Según los demandantes, ella tuvo un olvido que ella habría comprado el material pero supuestamente no les pagó los honorarios al contratista. El abogado de Sofía aduce que quienes presentaron la demanda primero fue ella. De acuerdo a documentos que obtuvo TMZ, «Reside» la constructora, admite que su trabajo se entregó hace un año. Pero que por una extensión terminaron en marzo de 2023. En total los $900.000 dólares nunca fueron pagados según Rise. «Sofía dice que su administrador tenía la orden de pagarles» los arreglos de la Mansión de 26 millones de dólares donde reside. «En los siete meses que hemos estado hablando ella nunca se quedó del mal trabajo» dice Rise. Abogado de Sofía, dice que antes ella los demandó por daños y perjucios por $5 millones de dólares. La empresa dice que con «amenazas» no desistirá de la demanda contra la actriz y un juez decidirá.

LA HISTORIA DE LA DEMANDA EN SOFÍA POR ARREGLOS



