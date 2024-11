Sofía Vergara "me fascinan las series de narcos y las veo"

El periodista de Univisión Jorge Ramos le preguntó a Sofía Vergara sobre lo que opinaba el embajador en Londres sobre series de narcos.

Basado en lo que dijo Roy Barreras por Griselda frente a la publicidad que está en las importantes ciudades internacionales. A la barranquillera Ramos en «Al Punto«, le hizo la pregunta citando al embajador: «Las narconovelas, le hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior. A pesar que, «nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia y de superación, hay tantos colombianos exitosos e historias de vida para contar». Le expresó para saber qué opinaba Sofía Vergara de esta afirmación a lo que ella abriendo sus ojos y dijo: «En parte tiene muchísima razón, hay muchísimas historias espectaculares». La razón es que a los estudios les fascina las historias de narcos y ella, «no ha tenido la suerte de encontrar algunas».

Siguiendo con el ritmo de la entrevista y extracto que se ve en redes Sofía complementó: «pero le llevas algo que tiene que ver con los narcos y es una fascinación, a mí me fascina, yo me las veo todas. Y yo soy colombiana». Abriendo seguramente un capítulo para reflexión sobre una verdad que se sabe en la industria. Algunos dicen que Barreras y otros que han puesto el grito en el cielo, hacen más eco a la mala imagen ya que es imposible borrar una historia real. Además Sofía aclara que «esta es una historia diferente del empoderamiento de una mujer y cómo lograr llegar a un nivel más alto que los hombres.. hasta Pablo Escobar le tenía miedo» concluyendo que Griselda es una historia más como otras que hacen otros países y no hay tanto escándalo.

Sofía Vergara «Al Punto Univisión

Sofía y «Griselda Netflix» son No.1 en 80 países.

Griselda ha logrado el No. 1 en Argentina, Brasil, Colombia, EE UU, México, Chile, Martinica, Trinidad y Tobago, Jamaica, Bahamas, entre otros; en Europa también en España, Francia, Alemania, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Serbia, Suiza, Polonia, Dinamarca. En África se consolidó como la número uno en Nigeria, Kenia, Mauritania, Marruecos, Egipto; en Asia en Israel, Omán, Pakistán, Líbano, Filipinas, Arabia Saudita, y más. Por lo que Sofía Vergara puede sonreír donde «La Madrina de la Cocaína» entrega un mensaje de empoderamiento como una mujer fuerte».

Sofía «Griselda el mensaje que la hizo llegar más alto»



