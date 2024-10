Sofía Vergara le cumple sueño de dormir en sus bubbies a actor de Hollywood que afirma representó a millones de hombres en el mundo.

En Londres la actriz colombiana y el cómico Kevin Hart, protagonizaron un momento viral que la propia Sofía Vergara compartió. Antes de ingresar al set de The Graham Norton Show en la gira promocional de «Griselda» Netflix, coincidieron ambos ya que Kevin también promociona una película que estrena hoy en la plataforma. Vergara nunca ha ocultado que sus escotes generan atención de los caballeros en el mundo. Por lo que permitió que el actor de Hollywood cumpliera el sueño de dormir en sus bubbies. A lo que Kevin Hard, destacó qué «cumplió el sueño de millones de hombres en el mundo«. La personalidad de Sofía Vergara es tan arrolladora y descomplicada que se lo permitió dos veces y hasta le acarició su cabeza. Hard no daba crédito y sonrió varias veces. Ambos ya había trabajado en la loca película «Soul Plane».

Sofía le cumple el sueño de bubbies de muchos hombres

Los internautas son mordaces sobre advertir que «Kevin es casado Sofía«… pero uno de ellos destacó que se relajarán porque «primero que nada estos dos son viejos amigos que van de regreso a Soul Plane y no es su culpa que esté tan jodida que su cabeza solo le llega al pecho, definitivamente no parecía molestarlo así que métetete en tus asuntos… Confía, ella definitivamente no está coqueteando y tiene un montón de gangster en ella». Refierondose a solo es promoción de Griselda. Así que hay dos invitaciones en esta nota a ver a Kevin Hard con «Lif: Un Robo de Primera Clase» este 12 de enero y el drama de «Griselda Blanco» el 25 de enero.

LIF: Robo de Primera Clase» Kevin Hart



