Sofía Vergara afirma que el 2023 fue un año muy difícil por lo vivido con Joe Manganiello al separarse e iniciar de nuevo su vida.

A sus 51 años de edad, la barranquillera Sofía Vergara, abrió las puertas a People para contar un balance del 2023. «El año más difícil de su vida«. No todo es malo aclaró porque también lo cataloga de «interesante«. La separación la tomó con calma y no es un fracaso es «un renacimiento» amoroso, ya que desde su cumpleaños se le ha visto disfrutar la vida. Lo que también le preocupó es lo vivido en la huelga de actores SAGAFTRA porque «vio a sus amigos batallando— algunos han tenido que sacar a sus hijos de sus escuelas o han tenido problemas pagando sus hipotecas, así que ha sido un año muy raro» dice la actriz. El inicio del 2024, será definitivo con el estreno de «Griselda» en Netflix. Para ella al preguntarle sobre si el año que viene es un «comienzo» de nuevo en su vida, respondió que espera que sí. Pero desconoce «si existen los nuevos comienzos a los 51 años». El ortopedista Justin Saliman es quien la persona con la que se le ha visto sonreír y departir últimamente, lo que la hace feliz. Mientras Joe Manganiello su ex disfruta su vida con Caitlin O’Connor de acuerdo a parazzis.

SOFÍA VERGARA ESPERA UN MEJOR 2024 CON GRISELDA / NETFLIX



