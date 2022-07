“Ya no seré más una carga”, escribió Sofía Katalina, la hija desaparecida de periodista de RCN

El periodista de RCN, Pepe Morón, reportó que su hija Sofía Katalina desapareció el domingo 10 de julio y que la última vez que la vieron fue en la localidad de Chapinero, Bogotá. La angustia por su ausencia se ha incrementado luego de que el comunicador encontrara una carta que le habría dejado la adolescente.

En la carta, Sofía Katalina, estudiante de 15 años de décimo grado, expresa que no ve que su vida tenga propósito y que considera que vivir así es un sufrimiento:

“Papá, en algún lugar leí que no mereces vivir si tu vida se basa en sufrimiento. ¿Que si mi vida era solo eso? Pues la vida es un sufrimiento continuo, tanto que tenemos que buscar un propósito para no pensar en ello.

Ya no seré más una carga ni tampoco una decepción para ti. Ya no me haré más la víctima. Ya no estaré más en esta vida.

Llegué aquí con el único propósito de que mi abuela pudiera ver que tenía una nieta antes de morir y así fue como le traje felicidad.

Ella ya no está y por lo tanto mi propósito en este mundo ya acabó, o por lo menos cerca de ustedes. Sé que no sobreviviré un día en la calle y que personas mueren a diario, seré una de ellas. No te enojes por esto, por favor. Adiós, te amo”.

Al respecto, su papá le manifestó a un noticiero nacional que no entiende qué pasó, ya que Sofía Katalina no había dado señales de tener enfermedades como depresión, por ello le envió un mensaje entre lágrimas: “la estoy esperando en casa, con los brazos abiertos”.

Cabe mencionar que hasta el momento se sabe que la última persona que habría visto a Sofía Katalina fue un amigo que fue a recoger una guitarra y que ella iba a encontrarse con un primo en la estación Marly del TransMilenio, pero nunca llegó.

Actualmente está activado el plan de búsqueda de las autoridades y están revisando las cámaras de seguridad ubicadas cerca al colegio Manuela Beltrán, así como en redes sociales diferentes usuarios se han encargado de difundir la desaparición de Sofía Katalina.

