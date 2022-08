VIDEO. A Sofía Jaramillo le están haciendo «brujería»

A través de sus estados de Instagram, Sofía Jaramillo aseguró que le están haciendo «brujería»

“Les voy a compartir algo en lo que me acaban de etiquetar, me acaban de hacer una amenaza de brujería. Quisiera saber quién hay detrás de ese mensaje y quisiera entender por qué tanto odio y por qué esas palabras, quisiera saber quién es”, dijo en estados de Instagram.

Aunque Sofía Jaramillo dijo que no creía en estos temas paranormales y que su fe religiosa está por encima de ese tipo de ‘maleficio’, expresó que es la primera vez que es víctima de «brujería».

“Nunca me había enfrentado, en mi vida, a una cosa de estas. A la persona que me escribió, yo no creo en la brujería. Sí sé que existe la maldad, pero me cubro con la sangre de Cristo y desato todas esas palabras que leí en este momento. Y quiero que ustedes lo vean, vean esto que me acaban de escribir”, dijo la caleña que ha estado en programas del Canal RCN.

