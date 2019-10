Socialismo y racismo: el turno con el Tino fue para Petro por defender a Uribe

Socialismo y racismo fueron dos palabras importantes en el cruce vía Twitter del exfutbolista Faustino Asprilla con el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro por el caso Álvaro Uribe.

Previamente el Tino había expresado su simpatía por el expresidente y las políticas que implementó en materia de seguridad durante sus gobiernos, a lo que varias personalidades le respondieron, una de ellas el cantante conocido como Tostao.

Otro que aprovechó para terciar en el tema fue Petro, quien le escribió al Tino que: “Faustino, @TinoasprillaH uno de los movimientos que más discriminación ha producido en el pueblo afrocolombiano, después de los esclavistas, es el uribismo. La emancipación del pueblo negro, comienza por dejar de pensar como el blanco esclavista”.

Algo que el Tino no dejó pasar para responder que: “La emancipación de un pueblo es no dejarse esclavizar por la nuevas ideologías del Socialismo de Siglo XXI. Atizar el fuego de racismo por yo ser negro es racista. Yo también pienso, y no como los blancos comunistas”.

Cabe destacar que Uribe se presenta esta martes ante la Corte Suprema por supuestos delitos vinculados a falsos testimonios.