«Yo no me podía levantar»: Sobreviviente relató el horror tras el accidente de tránsito en Manrique

El pasado 19 de agosto, el barrio Manrique de Medellín se convirtió en el escenario de un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de dos personas y dejó 16 heridos.

El incidente ocurrió cuando un bus de servicio especial, que aparentemente quedó sin frenos, impactó contra un bus alimentador del metro, una motocicleta y un taxi en la calle 69 con la carrera 47.

Sigue al canal de WhatsApp de Orden Público

Un motociclista y su parrillero, que estaban cerca del lugar del impacto, se salvaron por poco de ser arrollados.

Un sobreviviente relató el horror del momento

En medio de la confusión y el dolor, uno de los sobrevivientes del trágico accidente de tránsito, relató su experiencia durante el choque.

El hombre identificado como Wilmer José Mesa indicó la magnitud del impacto y las secuelas que dejó en su vida.

«El golpe fue muy grande, y de ahí perdí el conocimiento. Solo cuando me bajaron del bus y volví en sí, me preguntaron si podía levantarme, pero no pude. Me dolían mucho las piernas y sentía que me iba a desmayar de nuevo», narró el sobreviviente con evidente angustia.

El hombre, que viajaba en el bus alimentador del metro, recordó el caos que se desató tras el impacto: «Escuchaba los gritos de los pasajeros, pero se sentían lejos, muy lejos. Sentía que se me estaba saliendo todo de mí, el golpe fue horrible».

Según cuenta Mesa, sufrió fracturas en la cabeza y en un pie, lesiones que aún lo tienen en recuperación.

Por otro lado, hizo un llamado a las empresas de transporte para que extremen las medidas de seguridad: «Deben tener mucho cuidado y bajar más la velocidad. En estos vehículos viajan muchos niños y personas que solo quieren llegar bien a su casa».

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: ¡Así van las cosas! Aunque no lo crea, los ‘amix’ de Fortaleza son líderes de la Liga

¿Quiénes fueron las víctimas mortales?

Entre las víctimas fallecidas se encuentra un menor de dos años, Maximiliano, quien viajaba con su madre en el alimentador del metro.

El otro fallecido es O. J. Herrera Vargas, conductor del bus de servicio especial, de 61 años, oriundo de Guarne, Antioquia; y con una larga trayectoria como conductor de vehículos de servicio especial.

De las 16 personas heridas, cinco se encuentran en estado crítico, incluyendo una mujer que sufrió graves lesiones en la cabeza y la amputación parcial de sus extremidades.

Aunque el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el bus de transporte especial contaba con el SOAT y la revisión técnico-mecánica al día, la Secretaría de Movilidad indicó que la Policía Judicial realizará una inspección detallada del vehículo para esclarecer por qué el conductor no pudo frenar.

El abogado Andrés Gómez, representante de algunas de las víctimas, anunció que se iniciará un proceso penal por homicidio culposo, dado que el accidente resultó en la muerte de dos personas.

Además, se llevarán a cabo procesos administrativos ante la Secretaría de Movilidad y demandas contra la aseguradora para garantizar la indemnización y compensación de las familias afectadas.

Más noticias de Medellín