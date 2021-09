¡Atención! Aprobaron la reducción del 10% del precio del SOAT, estas son las condiciones

Fue aprobado en último debate en el Senado el proyecto de Ley que reduce en un 10% el precio del SOAT, con el fin de combatir la evasión que se registra en el país respecto a la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

La iniciativa detalla algunos incentivos para los colombianos que adquieran la póliza, establecida de forma obligatoria por el Gobierno Nacional.

En la propuesta se especifica que se realizará la reducción del 10% por una sola vez en el precio del SOAT, medida que se aplicará a los conductores que hallan tenido un buen comportamiento y que no hallan afectado el seguro durante 2020 y 2021. La medida también aplica para motocicletas.

Asimismo, en la medida se contempla que los colombianos no tengan que renovar su licencia de conducción en el próximo mes de enero, con el fin de evitar el gasto que genera el procedimiento tras la crisis económica que dejó la pandemia por Covid-19.

Entre tanto, la reforma no contempla ninguna sanción para las personas que no renueven el seguro. “No existen multas automáticas, ni se le sancionará al usuario que no renueve su SOAT como lo han mal informado; no habrá IVA para el seguro y por el contrario los colombianos tendrán alivios para su bolsillo, incluyendo a los usuarios de motocicletas”, informó la vicepresidenta del Senado, Maritza Martínez.

¡Cumplimos! Descuento en el SOAT será una realidad. No fue fácil, pero después de 35 años de existencia es la primera vez que una ley otorga un beneficio en la tarifa. Además, logramos que las licencias de tránsito no se venzan en enero.

Soluciones para todos los colombianos. pic.twitter.com/zDvZN1otU5 — Alejandro Vega (@AlejandroVegaLi) September 30, 2021

Aprobamos en último debate en plenaria de @SenadoGovCo proyecto de ley que otorgará descuento del 10% en el valor del #SOAT a quienes no hayan afectado este seguro durante el 2020 y el 2021. Aplica para automóviles y motocicletas. pic.twitter.com/pxywKn1n5l — Maritza Martínez (@Maritza_Senado) September 30, 2021

