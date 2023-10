FOTO. ¡Qué locura! Slash, la leyenda de los Guns N´Roses vendrá como solista a Bogotá

Slash, una de las leyendas del Rock y uno de los guitarristas más brillantes y reconocidos de las últimas décadas regresará a Colombia.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

El año pasado, Slash, estuvo con los Guns N’ Roses en dos fechas en El Campín; y ahora, regresa pero de manera más cercana a sus fanáticos.

Pues el guitarrista, se presentará el 26 de enero de 2024 en el Chamorro City Hall de Bogotá.

Slash dará su único concierto en el país el 26 de enero de 2024 en el Chamorro City Hall de Bogotá.

La venta de las boletas tendrá una preventa exclusiva para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y dale!.

La venta, se realizará los días 23 al 25 de octubre en Bogotá y la venta a público general será a partir del 25 de octubre con todos los métodos de pago en Eticket.com.

SMKC is proud to announce The River is Rising – Rest of The World Tour ’24 Ticket presale will be on Thursday, Oct 19th at 10 am local times. Click the link in bio and sign up on Laylo to get first access to tickets. #slashnews #riverisrising #slash #myleskennedy #toddkerns… pic.twitter.com/7gcld0voMV

— Slash (@Slash) October 17, 2023