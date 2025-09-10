Skater colombiano Jhancarlos González brilla en el Red Bull Origin

El talento del skateboarding colombiano sigue escalando a nivel global. Jhancarlos González se destacó en la reciente competencia Red Bull Origin, llevada a cabo del 5 al 7 de septiembre en el icónico Venice Beach, California.

En este evento, que une a leyendas y a la nueva generación del skateboarding, González se llevó el título de MVP masculino y un impresionante segundo lugar en la modalidad de street.

El Red Bull Origin, celebrado en el lugar de nacimiento de la cultura del skateboarding, congregó a figuras legendarias como Mark Gonzales, Mike Carroll y Jamie Reyes, junto a atletas olímpicos de la talla de Sky Brown y Cory Juneau. Entre ellos, el colombiano González brilló con luz propia.

Durante la competición, Jhancarlos González fue galardonado como el MVP (Jugador Más Valioso) masculino, un reconocimiento que destaca su sobresaliente desempeño y habilidad.

En la categoría femenina, el mismo honor fue para la atleta olímpica Sky Brown, una de las figuras más prometedoras de la disciplina a nivel mundial.

Además de su título de MVP, González demostró su destreza en la pista al asegurar el segundo lugar en la competencia de street.

En un podio dominado por el talento local, el skater colombiano solo fue superado por el estadounidense Julian Agliardi, quien se llevó el primer puesto. El podio lo completó otro estadounidense, Kristion Jordan, en el tercer lugar.

La participación de Jhancarlos González en el Red Bull Origin no solo consolida su posición como uno de los principales exponentes del skateboarding latinoamericano, sino que también subraya el creciente nivel de la disciplina en la región.

Su éxito en Venice Beach es un hito para el deporte colombiano y un motivo de orgullo para sus seguidores.

