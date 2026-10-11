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Sistemas de alerta temprana permitió la evacuación a tiempo en La Iguaná

La efectividad de la respuesta se debió al funcionamiento impecable de la red de prevención instalada

Publicado por: SoloDuque

Sistemas de alerta temprana permitió la evacuación a tiempo en La Iguaná

Resumen: El DAGRD confirmó que los tres puntos de monitoreo comunitario reaccionaron de forma oportuna, evitando una tragedia tras el repentino incremento del cauce.

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Minuto30.com .- Una rápida respuesta de los protocolos de emergencia evitó una tragedia en el occidente de Medellín, luego de que se registrara una fuerte avenida torrencial en la quebrada La Iguaná.

Gracias al monitoreo continuo en la zona, la comunidad aledaña logró ponerse a salvo antes de que la creciente causara mayores afectaciones.

El papel clave de la tecnología comunitaria

Según informó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), la efectividad de la respuesta se debió al funcionamiento impecable de la red de prevención instalada en el sector:

Activación oportuna: Los 3 Sistemas de Alerta Temprana Comunitaria (SATC) ubicados en puntos estratégicos de la quebrada se encendieron de inmediato al detectar el nivel crítico del agua.

Evacuación preventiva: Las sirenas y alarmas dieron el tiempo necesario para que las familias de los sectores vulnerables evacuaran las zonas de riesgo.

Respuesta coordinada: Los líderes comunitarios y organismos de socorro activaron las rutas de atención sin registrar pérdidas humanas.

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Recomendaciones para la comunidad

Las autoridades de gestión del riesgo reiteran la importancia de no bajar la guardia ante la temporada de lluvias y hacen un llamado a los habitantes cercanos a cauces o laderas a:

Estar atentos a las señales sonoras de los sistemas SATC.

Evitar arrojar basuras o escombros a las quebradas para prevenir represamientos.

Reportar cualquier cambio anómalo en el color o flujo del agua a la línea de emergencias 123.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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