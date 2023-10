VIDEO. El sistema eléctrico sufre de “alta tensión”, pero el apagón no es inminente: Belizza Ruiz

in

Plantear la inminencia de un apagón energético en Colombia y, más aún, señalar con precisión una fecha de su ocurrencia es un acto de grandilocuencia, así califica la exviceministra de Energía, Belizza Ruiz, los augurios de que en el país estamos a punto de que “se vaya la luz”.

No obstante, reconoce que hoy existen factores que potencian los riesgos de que se presente un colapso en el sistema, como por ejemplo las altas temperaturas que se vienen registrando en toda la región por cuenta del fenómeno de El Niño, sumado a la iliquidez que registran algunas empresas comercializadoras, el retraso en el desarrollo de obras que garanticen la transmisión de energía y, no menos importantes, las tensiones políticas de la campaña electoral.

Sin minimizar la trascendencia de ninguno de los cuatro factore de riesgo, la doctora en políticas y economía de la energía, se pregunta cuáles son las verdaderas intenciones de quienes hoy salen a hablar de riesgo inminente de apagón, después de señalar que ningún funcionario público serio y comprometido con el país tiene la capacidad para vaticinar el colapso, aunque señala que de no tomarse medida urgentes y específicas “estaríamos caminando hacia el apagón”.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

Al analizar los niveles de los embalses de agua que utilizan las hidroeléctricas para la generación de energía, Belizza Ruiz considera que estos están en condiciones aceptables y buenas, producto de la puesta en funcionamiento de las termoeléctricas, lo que a la postre incidirá en el bolsillo de los colombianos, teniendo en cuenta que este tipo de generación es más costosa, pero al mismo tiempo permite que se mantenga estable el ahorro de agua para garantizar la generación, el suministro, la estabilización y confiabilidad que requiere el sistema.

“Hay una situación problemática por la tensión ambiental que genera el fenómeno de El Niño, pero la iliquidez de las empresas comercializadoras genera mayor estrés en el sistema y podría conducir a un fallo sistémico, a un apagón, pero plantearlo como inminente y evidente creo que es un poco grandilocuente, sí estamos en un riesgo alto como consecuencia de las altas temperaturas que se presentan en la región por el fenómeno de El Niño, por la iliquidez, por el retraso de obras fundamentales y hasta por las tensiones de la política, pero estamos a tiempo de tomar medidas que minimicen las probabilidad de que se vaya la luz. Nadie, ningún funcionario público puede señalar la inminencia del apagón, a menos que tenga programada su ejecución”, señala la exviceministra de energía, Belizza Ruiz.

Ante los vaticinios de la ocurrencia de un apagón el día de las elecciones, la exviceministra considera que sin duda responde a las tensiones de la política electoral, carentes de sustento técnico: “eso tiene otras razones detrás, tiene otras valoraciones y otra intencionalidad, no es posible definir la fecha a menos que se tenga programada esa acción, no es posible decir hoy que el 29, el 25, el primero de noviembre va a haber un apagón porque hay mecanismos de monitoreo y seguimiento, de hecho las empresas están avisando con anticipación las dificultades por las que están atravesando, el mismo Ideam y los institutos que valoran el clima nos están avisando, pero definir una fecha, eso no es posible”.

Más noticias de Política