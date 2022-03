Sismo de magnitud 7,3 sacude la costa de Fukushima, Japón

Este miércoles 16 de marzo Japón activó la alerta de tsunami a causa de un terremoto de magnitud 7,3 frente a las costas de las prefecturas de Fukushima y Miyagi, al noreste del país.

Poco después del sismo, cuyo epicentro fue cercano a la prefectura de Fukushima, se emitió un aviso de tsunami que permanece vigente.

El sismo se produjo a las 23.36 hora local (14.36 GMT), a una profundidad de 60 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Los funcionarios de la Agencia Meteorológica de Japón también instaron a las personas en las áreas afectadas a que se mantengan alejadas de la costa.

Medios locales han detallado que el seísmo ha causado cortes eléctricos en la localidad de Soma, en Fukushima, así como en amplias zonas de Tokio y en las prefecturas colindantes de Kanagawa, Chiba y Saitama.

🇯🇵⚡️Se emite alerta de Tsunami para Japón tras el fuerte terremoto en Fukushima…. Informes preliminares: 7.3 grados

🇯🇵⚡️Tsunami alert is issued for Japan after the strong earthquake in Fukushima…. Preliminary reports: 7.3 degrees pic.twitter.com/0W2PRvWKfS

— astianmi (@astianmi) March 16, 2022