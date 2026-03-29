Sirenas y lágrimas: Sentida velatón en Medellín por el bombero Iván Darío Posada

Resumen: La Alcaldía de Medellín y el DAGRD mantienen el acompañamiento psicológico a las unidades de bomberos, quienes hoy, en medio del dolor, reafirmaron su compromiso de seguir protegiendo a la ciudadanía, inspirados por el legado de Iván Darío.

Minuto30.com .- La noche de este domingo 29 de marzo se tiñó de luto y solidaridad. Entre pitos, luces de emergencia y un silencio interrumpido por el llanto, los compañeros de Iván Darío Posada Gómez se reunieron en la estación de bomberos de Barrio Triste, ubicada en la Avenida Regional, para rendir tributo al hombre que entregó su vida cumpliendo su juramento.

Una tragedia en cumplimiento del deber

El fatídico suceso ocurrió mientras el equipo atendía un incendio estructural en el barrio La Toscana. Lo que inició como una labor de servicio terminó en tragedia.

El colapso de una estructura atrapó a tres bomberos bajo los escombros; dos de sus compañeros lograron salir con vida y presentan lesiones que, afortunadamente, no revisten gravedad.

Sin embargo, Iván Darío no corrió con la misma suerte y tras ser rescatado fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario. A pesar de la atención médica urgente, el impacto de las heridas fue superior a sus fuerzas.

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“No fue un simple bombero, murió un ángel”

Sus compañeros, con el rostro marcado por el dolor, lo recordaron no solo como un profesional impecable, sino como un ser humano excepcional. “No fue un simple bombero. Murió un ángel de la comunidad”.

La Alcaldía de Medellín y el DAGRD mantienen el acompañamiento psicológico a las unidades de bomberos, quienes hoy, en medio del dolor, reafirmaron su compromiso de seguir protegiendo a la ciudadanía, inspirados por el legado de Iván Darío.