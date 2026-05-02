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    ¡Sin transporte para el retorno a la UPI! Indígenas permanecen en el Ministerio del Interior

    La comunidad indígena solicitó a las entidades distritales la asignación de transporte de manera inmediata, pero no hay

    Publicado por: SoloDuque

    Manifestantes indígenas se mueven en el centro de Bogotá: vea cómo está la movilidad
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Sin transporte para el retorno a la UPI! Indígenas permanecen en el Ministerio del Interior

    Resumen: Los líderes de la comunidad indígena manifestaron su total disposición para levantar la concentración en MinInterior, pero la Secretaría de Gobierno confirma que solo hasta el día domingo habrá disponibilidad de transporte

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá confirma que a pesar de la voluntad de diálogo entre las partes, la comunidad Embera continuará concentrada en las inmediaciones del Ministerio del Interior, en la localidad de La Candelaria. Un obstáculo logístico con el transporte ha impedido su esperado traslado hacia la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida.

    ¿Por qué no se ha levantado el plantón?

    De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Secretaría de Gobierno, a través de su Equipo de Diálogo Social, la situación se resume en un choque de tiempos entre la disposición de la comunidad y la capacidad operativa del Distrito:

    Intención de retorno pacífico: Tras entablar contacto, los líderes de la comunidad indígena manifestaron su total disposición para levantar la concentración y regresar hoy mismo a las instalaciones de la UPI La Florida.

    Exigencia de vehículos: Para materializar el acuerdo, la comunidad solicitó a las entidades distritales la asignación de transporte de manera inmediata.

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    La respuesta de Integración Social: Los funcionarios del Distrito aclararon que la consecución y coordinación de los vehículos para un traslado masivo requiere tiempo, por lo que la gestión solo será posible hasta el día de mañana.

    Situación actual en el centro de Bogotá

    Frente a la imposibilidad de movilizarse durante la jornada de este sábado, las familias Embera tomaron la decisión de permanecer asentadas en los alrededores del Ministerio. Actualmente, se encuentran a la espera de una respuesta formal y garantías por parte del Distrito para su traslado dominical.

    Por su parte, los Gestores de Convivencia continúan realizando el acompañamiento institucional en la zona para garantizar el orden público.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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