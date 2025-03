¡Sin sorpresas! El estado clínico del papa permanece estable

Minuto30.com .- La Oficina de Prensa de la Santa Sede emitió una nueva actualización sobre el estado de salud del Papa Francisco, confirmando que su condición se mantiene estable. En el comunicado, difundido la tarde del 1 de marzo, se indicó que el Santo Padre ha alternado la ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia de alto flujo, manteniendo una buena respuesta al intercambio gaseoso. Además, ha seguido recibiendo fisioterapia respiratoria y ha podido alimentarse por sí mismo, lo que es una señal positiva en su proceso de recuperación.

El Papa continúa sin fiebre y no presenta leucocitosis, lo que indica que no hay signos de infección aguda. Sus parámetros hemodinámicos han permanecido estables, lo cual es otro indicador de su estabilidad. Durante el día, el Papa ha mostrado una buena disposición, recibiendo la Eucaristía por la tarde y dedicando tiempo a la oración. El comunicado subraya que no ha presentado nuevos episodios de broncoespasmo, lo que es un alivio, dado el contexto respiratorio en el que se encuentra.

A pesar de estos avances positivos, el pronóstico sigue siendo reservado, lo que significa que su equipo médico continuará evaluando su evolución con cautela. La Santa Sede informó que el Papa sigue siendo vigilante y orientado, participando activamente en las actividades diarias, como la oración, lo que demuestra su estabilidad emocional y espiritual.

Por el momento, la comunidad católica continúa orando por su pronta recuperación. Aunque su estado ha mejorado, las autoridades eclesiásticas insisten en que se necesita tiempo para un análisis completo de su evolución clínica. La Santa Sede mantendrá informados a los fieles y seguidores del Papa a medida que avance su tratamiento.