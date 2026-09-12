Resumen: De acuerdo con los reportes entregados desde los paraderos y zonas de acopio, la suspensión del servicio no obedece a problemas de orden público, sino a un reclamo interno del gremio transportador.

¡Piden diálogo! Conductores de las rutas Circular Coonatra 300 y 301 entraron en paro este sábado

Minuto30.com .- Una sorpresiva afectación a la movilidad complicó el inicio de la jornada para cientos de usuarios del transporte público en Medellín este sábado. Desde la madrugada, los conductores adscritos a la empresa Coonatra, responsables de operar las rutas circulares 300 y 301, iniciaron un cese total de actividades.

La parálisis de los vehículos, que comenzó a registrarse exactamente desde las 4:20 a.m., dejó en vilo a los trabajadores y ciudadanos que madrugan para movilizarse hacia sus lugares de destino utilizando estos tradicionales circuitos de la ciudad.

El motivo de la protesta

De acuerdo con los reportes entregados desde los paraderos y zonas de acopio, la suspensión del servicio no obedece a problemas de orden público, sino a un reclamo interno del gremio transportador.

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Los conductores manifestaron su inconformidad con la administración actual y exigen la apertura de un espacio de diálogo para revisar sus condiciones laborales. Puntualmente, solicitan que se les garanticen jornadas y derechos justos durante los turnos operacionales de los fines de semana.

Por el momento, los vehículos permanecerán parqueados a la espera de que las directivas de la empresa transportadora escuchen sus peticiones y se logre un acuerdo que permita levantar el paro. Mientras se normaliza la situación, se recomienda a los usuarios habituales de las rutas 300 y 301 buscar alternativas de transporte (como el sistema Metro u otras rutas de buses) y mantenerse atentos a los comunicados oficiales de las autoridades y de la compañía.