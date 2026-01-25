Resumen: El escalador inició su ascenso en la base del gigante asiático y, ante la mirada atónita de testigos y equipos de registro, logró tocar la cima en un tiempo asombroso de 1 hora, 31 minutos y 35 segundos.

¡Sin miedo, ni cuerdas ni seguridad! Alex Honnold escala uno de los más altos rascacielos del mundo

Minuto30.com .- El mundo del deporte extremo tiene un nuevo hito que desafía las leyes de la lógica y el miedo. El reconocido escalador estadounidense Alex Honnold, de 40 años, hizo historia el pasado sábado 24 de enero al completar la primera escalada en “solo integral” del Taipei 101, uno de los edificios más icónicos y altos del planeta, ubicado en Taiwán.

Honnold, mundialmente famoso por su documental Free Solo, llevó su técnica al límite urbano al ascender los 1.667 pies (508 metros) de la estructura de cristal y acero sin utilizar cuerdas, arneses ni ningún tipo de equipo de seguridad. Un solo error habría significado una caída fatal desde cientos de metros de altura.

Un ascenso de vértigo en tiempo récord

El escalador inició su ascenso en la base del gigante asiático y, ante la mirada atónita de testigos y equipos de registro, logró tocar la cima en un tiempo asombroso de 1 hora, 31 minutos y 35 segundos.

El Taipei 101, que actualmente ostenta el título del undécimo rascacielos más alto del mundo, presenta desafíos técnicos únicos debido a su diseño por niveles que imita un tallo de bambú y a las condiciones del viento que azotan la capital taiwanesa a esas altitudes.

| El escalador estadounidense Alex Honnold, de 40 años, hizo historia hoy al completar la primera escalada en solo integral (sin cuerdas ni equipo de seguridad) del Taipei 101 en Taiwán. Llegó a la cima en 1:31:35. El rascacielos mide 1.667 pies y es el 11.º más alto del… pic.twitter.com/ThB3DbHTbf — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 25, 2026

¿Quién es el escalador Alex Honnold?

Para Honnold, esta hazaña es un paso más en una carrera dedicada a lo imposible. Es la misma mente maestra que en 2017 escaló la pared de “El Capitán” en Yosemite, una proeza que le valió un Premio Óscar por el registro de su ascenso. A sus 40 años, demuestra que su capacidad de concentración y control físico siguen intactos, trasladando el riesgo de la roca natural a la selva de concreto.

La escalada del Taipei 101 no solo es un récord deportivo, sino un evento mediático que ha dado la vuelta al mundo en pocas horas. La precisión de Honnold ha dejado poco espacio para la crítica y todo para la admiración.

Este ascenso forma parte de un nuevo proyecto documental que busca explorar los límites del ser humano frente a las megaestructuras modernas.