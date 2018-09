Sin margen de error

Jugando con el peor planteamiento táctico que se le ha visto desde que llegó el técnico Zambrano y con la manera más improvisada posible, fruto de una falta de coherencia en la disposición de sus jugadores, el Deportivo Independiente Medellín perdió como si fuera un equipo colero al que todos le ganan fácilmente, su encuentro frente al Tolima.

La noche se le vino encima al “Equipo del pueblo” y el sumar en cada encuentro de ahora en adelante será prioritario si no quiere quedarse fuera del octagonal final. El problema es que el timonel ecuatoriano no ha podido encontrar su onceno ideal, por ello recurre a la nefasta improvisación ubicando a Murillo de volante y a la falta de ser consecuente con su discurso cuando habla de meritocracia al insistir con Luna (ahora entiendo el meme del samurái de Hello Kitty que circula por las redes sociales sobre este jugador).

La calculadora para el Medellín ahora es la protagonista y si bien las posibilidades aún están latentes, queda la incógnita de la clasificación por el juego que está presentando en estos momentos. Son cinco partidos que se tendrá de local, ganarlos todos incluyendo el clásico, será la obligación del técnico Zambrano si quiere estar entre los ocho.

Cuatro partidos quedan de visitante (Patriotas, América, Jaguares y Pasto), los mismos los debe disputar con planteamientos tácticos ofensivos, sin temor alguno que lo lleve a propuestas defensivas o improvisaciones en la ubicación de jugadores que en nada favorecen al ´Decano’.

Los malos resultados de los últimos encuentros ha generado el malestar de la hinchada poderosa quien ha encontrado los justos motivos para irse en contra a través de cánticos hacia los jugadores lo cual puede ser contraproducente en el rendimiento del “Rey de corazones” a la hora de enfrentar los partidos que vienen de local.

Capítulo aparte merece el dueño del Medellín y por ello me uno al hashtag #NomasRaulGiraldoenelDIM para que una institución tan grande que es patrimonio de los antioqueños y símbolo de una raza de tradición, se libere de una vez por todas de quien a mi consideración perjudica al equipo.

Ojalá no le dé al embeleco de don Raúl terminar de nuevo un proceso como lo ha hecho anteriormente con los técnicos que ha sacado y permita indiferente del resultado final, la continuidad del ecuatoriano Zambrano.

Se requiere de igual manera darles continuidad a los jugadores baluartes. Cano y Ricaurte están siendo pretendidos por escuadras que tienen el dinero suficiente como para hacerles una propuesta económica que los lleve a dejar el ‘Decano’.

German Cano ha demostrado lo mucho que quiere al Medellín y por ello ha descartado ofertas cuantiosas que le han ofrecido otros equipos del rentado colombiano. Mejorar las condiciones económicas y asegurar su continuidad, es prioritario en estos momentos para la hinchada poderosa.

El Deportivo Independiente Medellín se encuentra en estos momentos sin margen de error por los partidos que debe enfrentar. Asumirlos con inteligencia táctica por parte del técnico Zambrano, con amor por la camiseta de los jugadores y con la actitud del sí se puede, vamos juntos a lograr el objetivo de ver a nuestro equipo de nuevo en los primeros lugares del campeonato.

@emecorrea