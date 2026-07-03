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Resumen: El Ejército intervino dos unidades de minería ilegal en zona rural de Caracolí, Antioquia, donde inutilizó maquinaria, dragas, motores y otros equipos utilizados para la extracción ilícita de oro. La operación afectó las finanzas de estas estructuras y evitó una producción mensual de oro avaluada en más de 3.400 millones de pesos.

¡Sin maquinaria y sin oro! Ejército frenó producción ilegal de más de $3.400 millones en Antioquia

Una operación adelantada por tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada permitió afectar dos unidades de producción minera ilegal que operaban en zona rural del municipio de Caracolí, en el Nordeste antioqueño.

El procedimiento se llevó a cabo en las veredas San Pablo y El Bagre, donde los uniformados intervinieron la infraestructura utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros, actividad que, según las autoridades, generaba importantes recursos económicos para las estructuras ilegales que operan en la zona.

Maquinaria y equipos quedaron fuera de funcionamiento

Durante la operación militar fueron inutilizados diferentes elementos empleados en las labores de extracción ilegal. Entre ellos se encuentran una excavadora, dos dragas tipo buzo, una clasificadora, seis motores de succión, 310 metros de manguera y 200 galones de combustible entre ACPM y gasolina.

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Con estas acciones, las autoridades buscan reducir la capacidad operativa de quienes se dedican a esta actividad ilícita y limitar el uso de maquinaria destinada a la explotación ilegal de minerales.

Afectación económica a las estructuras ilegales

De acuerdo con el balance entregado por el Ejército Nacional, la intervención representa una afectación aproximada de 600 millones de pesos a las finanzas de las organizaciones vinculadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros.

#EsNoticia | En las veredas San Pablo y El Bagre, del municipio de Caracolí, #Antioquia, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la #CuartaBrigada, realizaron la intervención de dos unidades de producción minera ilegal, logrando la inutilización de una excavadora,… pic.twitter.com/P1JUski8o7 — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 3, 2026

Además del impacto económico inmediato por la pérdida de maquinaria y equipos, las autoridades señalaron que la operación evitó una producción estimada de 6.600 gramos de oro al mes, cuyo valor comercial supera los 3.400 millones de pesos.

Las autoridades continúan desarrollando operaciones en diferentes municipios de Antioquia con el propósito de combatir la minería ilegal, una actividad que, además de financiar estructuras criminales, genera afectaciones ambientales y económicas en las regiones donde se desarrolla.