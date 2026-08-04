¡Ni asomo de fraude! Auditoría Externa Internacional concluyó que la segunda vuelta presidencial contó con condiciones técnicas y operativas apropiadas

Resumen: La auditoría evidenció la implementación de mecanismos de control, seguimiento y validación técnica; la adecuada articulación entre los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales

El Informe Final de la Auditoría Externa Internacional, elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), concluyó que los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados durante la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 2026 dispusieron de condiciones técnicas y operativas adecuadas para contribuir al adecuado desarrollo del proceso electoral.

La auditoría comprendió la evaluación independiente de diez componentes del proceso electoral: jurados de votación, kit electoral, plataforma ‘aVotar’, biometría, control y monitoreo, preconteo y comunicaciones, escrutinio, formularios E-14, actas E-11 y consolidación y divulgación de resultados, los cuales fueron examinados durante las etapas preelectoral, electoral y poselectoral.

La auditoría evidenció la implementación de mecanismos de control, seguimiento y validación técnica; la adecuada articulación entre los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales; la aplicación de medidas para la protección de la información, el control de accesos y la trazabilidad de las operaciones; así como la disponibilidad de infraestructura tecnológica y mecanismos de verificación para garantizar la continuidad operativa de los servicios evaluados.

El documento señala que la evaluación permitió evidenciar la existencia de controles orientados a la mitigación de riesgos operativos, tecnológicos y de procedimiento, así como mecanismos de seguimiento y gestión destinados a preservar la disponibilidad, integridad, continuidad y confiabilidad de los procesos objeto de revisión.

El dictamen final establece que “no se identificaron hallazgos ni observaciones que permitieran concluir la existencia de incumplimientos o de situaciones que afectaran el funcionamiento de los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados durante la segunda vuelta presidencial”. Igualmente, señala que las limitaciones operativas propias de un proceso electoral de alta complejidad fueron atendidas mediante procedimientos alternativos de auditoría que permitieron obtener evidencia suficiente, competente y adecuada para sustentar las conclusiones del encargo.

El estudio recalca que en la etapa poselectoral se verificó la correcta ejecución de los procedimientos de cierre del proceso electoral, incluyendo la consolidación de la información proveniente de los diferentes componentes auditados, la validación de los resultados obtenidos, el funcionamiento de los mecanismos de control y trazabilidad, así como la consistencia de la información divulgada conforme a los procedimientos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Adicionalmente CAPEL evaluó de manera integral los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y los mecanismos de seguridad que respaldaron la segunda vuelta de la elección de presidente y vicepresidente de la República de Colombia 2026. ¨Las verificaciones efectuadas no identificaron modificaciones no autorizadas, afectaciones a la integridad de la información ni incidentes que comprometieran la disponibilidad, continuidad operativa o trazabilidad de los componentes evaluados durante el desarrollo de la jornada electoral¨.

El análisis forense de datos estableció que la información evaluada presentó consistencia, integridad y coherencia estadística, sin evidencias de manipulación, fabricación o alteración sistemática de los datos. ¨La integración de las diferentes líneas de evaluación, respaldó la confiabilidad de los sistemas y de los procedimientos tecnológicos auditados¨. CAPEL emitió un dictamen técnico favorable, al concluir que ¨los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y los mecanismos evaluados, cumplieron con los criterios establecidos y ofrecieron condiciones adecuadas para garantizar la integridad y trazabilidad de los componentes tecnológicos que soportaron el proceso electoral¨.