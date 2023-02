¿Y la ‘Fiera’? Sin Duque, Nacional publicó sus viajeros para visitar a Jaguares

Este sábado, 4 de febrero, Atlético Nacional visita a Jaguares de Córdoba desde las 5:45 de la tarde por la tercera fecha de la Liga Betplay.

Previo a su viaje a Montería, el conjunto antioqueño publicó su grupo de viajeros, en el cual hubo un detalle que llamó la atención de los hinchas: Jefferson Duque no fue convocado.

Este es el grupo de viajeros que disputará la fecha #3️⃣ ante Jaguares en Montería. 🛫⚽️🟢⚪️#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/4Ys3KCvd81 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 3, 2023

El director técnico del verde, Paulo Autuori decidió no contar con la ‘Fiera’, por el contrario sí tuvo en cuenta a los otros delanteros Francisco da Costa y Tomás Ángel.

Tras esta novedad, en las redes sociales se observan todo tipo de comentarios algunos a favor del goleador de Nacional y otros en contra: “Muchos lo critican, muchos lo juzgan, pero cuando hace gol todos saltan a gritar y desde la tribuna se escucha goleador, goleador, Jefferson Duque goleador”, “Malagradecidos”, “¡Ya es hora! No rinde, no corre, ya no está para jugar un partido completo. Se le agradece si, pero ya no le da”.

Cabe recordar que Duque erró el cobro de penal en el último partido de la fase ‘todos contra todos’ el semestre pasado, por lo que Nacional no avanzó a los cuadrangulares semifinales del torneo local.

