¡Sin cupo a los Olímpicos! Así le fue a los colombianos en el Mundial de Relevos de Bahamas 2024

Resumen: A pesar de su esfuerzo en el Campeonato Mundial de Atletismo de Relevos 2024 en Nassau, Bahamas, los equipos colombianos de relevos 4×100 (femenino y masculino), 4×400 femenino y 4×400 mixto no consiguieron el cupo deseado para los Juegos Olímpicos de París 2024. Las esperanzas se desvanecieron tras su participación en las diferentes pruebas durante el 4 y 5 de mayo. A pesar de resultados como el séptimo lugar en el grupo 3 de la prueba 4×100 masculino, los equipos no lograron ubicarse entre los primeros dos puestos que otorgaban el pase a las finales y, en consecuencia, a las Olimpiadas. A pesar de este revés, los atletas colombianos no se rinden y continuarán su preparación con miras al próximo reto: el Campeonato Iberoamericano que se celebrará en Cuiabá, Brasil, a mediados de mayo. Se espera que esta competencia sirva como plataforma para seguir elevando el nivel y buscar nuevas oportunidades de clasificación a futuros eventos deportivos internacionales.