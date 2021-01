La actriz italiana Asia Argento acusó de abuso sexual a Rob Cohen, director estadounidense de la película “Rápidos y Furiosos”. En entrevista con el diario Corriere della Sera, Asia recordó que fue una de las primeras en denunciar abusos sexuales en el mundo del cine.

Asia hace parte del movimiento #MeToo y denunció una agresión sexual por parte de Rob Cohen en 2002. “Es la primera vez que hablo de Cohen. Me maltrató haciéndome beber GHB, tenía una botella (…) En ese momento, realmente no sabía qué era. Me desperté desnuda por la mañana en su cama”, dijo la actriz.

Argento confirmó a la AFP el contenido de esta entrevista, mientras que un portavoz de Rob Cohen negó las acusaciones. “El señor Cohen niega categóricamente la acusación completamente falsa de agresión sexual que formuló contra él Asia Argento”, afirmó en un comunicado enviado a la AFP.

Recordemos que Asia fue acusada de agresión sexual por parte del actor estadounidense Jimmy Bennett por unos hechos ocurridos en un hotel de California, en 2018, cuando él tenía 17 años. Al principio la mujer negó haber tenido una relación sexual con Jimmy luego se retractó, pero dijo que la versión que él había dado no era real.