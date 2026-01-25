Menú Últimas noticias
    Fotos

    ¡Sin casco y a plena luz del día! Presuntos fleteros habrían asaltado a una mujer en el barrio Pedregal

    Veáles “las caritas”: Los presuntos fleteros, sin cascos, huyen del lugar

    ¡Sin casco y a plena luz del día! Presuntos fleteros habrían asaltado a una mujer en el barrio Pedregal

    Minuto30.com .- En las últimas horas se reportó un violento hurto en el barrio Pedregal, donde una mujer habría siendo la víctima de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y quienes, con total descaro, cometieron el delito sin usar cascos de seguridad.

    El hecho, que quedó registrado en videos que ya circulan de manera masiva en redes sociales, muestra el momento exacto en que los delincuentes abordan a la ciudadana para despojarla de sus pertenencias.

    Video en redes revela a un par de presuntos fleteros que huyen en moto, sin cascos, tras atracar a una mujer en Pedregal

    El botín: Joyas y una fuerte suma de dinero

    Según los reportes preliminares de la ciudadanía, la víctima fue interceptada por los “fleteros” mientras transitaba por una de las calles del sector. Bajo amenazas, los individuos lograron arrebatarle joyas de valor y al parecer una importante suma de dinero en efectivo.

    Lo que más ha llamado la atención es que los asaltantes no portaban cascos, lo que permitió que sus rostros quedaran grabados con nitidez en las cámaras de seguridad y en los dispositivos de los testigos. Esta imprudencia, sumada a la ausencia de placas visibles en algunos reportes, se ha convertido en la pista principal para las autoridades.

    Los habitantes de Pedregal y barrios aledaños como Doce de Octubre y Santander han manifestado su preocupación ante lo que parece ser un incremento en la modalidad de fleteo en la zona. “Ya no se puede caminar tranquila ni a plena luz del día; estos tipos actúan con total impunidad porque saben que pueden huir”, comentó una vecina del sector.

    Video en redes revela a un par de presuntos fleteros que huyen en moto, sin cascos, tras atracar a una mujer en Pedregal

    Identifíquelos y denuncie

    Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que, en caso de reconocer a los sujetos que aparecen en el video, se comuniquen de inmediato con la línea de emergencia 123 o se acerquen al CAI más cercano. La denuncia formal de la víctima es fundamental para que, una vez capturados, estos individuos puedan ser procesados por hurto calificado y agravado.

