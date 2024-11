¿Se le fue el agua desde las 6 de la tarde? EPM informa que ya no hay servicio en estos barrios

Minuto30.com .- EPM informa, en comunicado emitido la noche de este martes 12 de noviembre, que desde las 6 de la tarde, debido a las reparaciones realizadas tras un daño en el barrio Sinaí, en Santa Cruz, fue necesario interrumpir temporalmente el servicio de acueducto en varios sectores de Medellín y Bello.

La interrupción afecta a los circuitos Moscú, Villa Hermosa y Campo Valdés entre las 6:00 p.m. del martes 12 de noviembre y las 5:00 a.m. del miércoles 13 de noviembre, con el fin de estabilizar el sistema de acueducto.

Comunicado

Debido a las reparaciones del daño ocurrido en el barrio Sinaí, en Santa Cruz, fue necesario interrumpir el servicio de acueducto en los circuitos Moscú, Villa Hermosa y Campo Valdés, con el propósito de estabilizar el sistema de acueducto. La Empresa atenderá a la comunidad con carrotanques.

Esta interrupción, entre las 6:00 p.m. de este martes 12 de noviembre y las 5:00 a.m. del miércoles 13 de noviembre, comprende los siguientes sectores:

Circuito Moscú

De calle 78 hasta calle 81 entre carrera 39 y carrera 41.

De calle 81 hasta calle 87 entre carrera 39 y carrera 41 A.

De calle 87 hasta calle 92 entre carrera 36 A y carrera 44 A.

De calle 92 hasta calle 101 entre carrera 37 y carrera 42 C.

De calle 101 hasta calle 107 entre carrera 37 y carrera 42 D.

De calle 107 hasta calle 126 entre carrera 38 y carrera 42 E.

Incluye 22.908 usuarios de los barrios de Medellín: Santo Domingo Savio No.1, Granizal, Moscú No.2, Popular, Campo Valdés No.2, La Salle, Las Granjas, San Pablo, Santa Inés, Villa Guadalupe, Moscú No. 1 y Villa Del Socorro. Y, en el municipio de Bello, una zona del barrio Santa Rita.

Circuito Villa Hermosa

De calle 63 hasta calle 66 entre carrera 34 y carrera 45 C.

De calle 66 hasta calle 66 E entre carrera 38 y carrera 43.

De calle 67 hasta calle 72 entre carrera 38 y carrera 44 A.

De calle 76 hasta calle 78 entre carrera 41 y carrera 44 A.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 41 y carrera 42 A.

De calle 85 hasta calle 87 entre carrera 42 y carrera 44.

Incluye 17.717 usuarios de los barrios de Medellín: Enciso, Villa Hermosa, San Miguel, La Ladera, Manrique Oriental, La Mansión, Batallón Girardot, Manrique Central No. 2, El Pomar, Campo Valdés No. 2, Los Mangos, Las Granjas, El Raizal, Santa Inés, Manrique Central No.1. A su vez, en el municipio de Bello, otra zona del barrio Santa Rita.

Circuito Campo Valdés

De calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46.

De calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48.

De calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42 A y carrera 49.

De calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49.

De calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46.

Incluye 12.354 usuarios de los barrios de Medellín: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

EPM solicita de manera respetuosa a la comunidad del Valle de Aburrá mantener un consumo moderado de agua mientras se logra la normalización en estos sectores del sistema de acueducto.

La Empresa seguirá informando sobre el estado de la reparación en el barrio Sinaí y las acciones que se están activando para atender a la comunidad afectada.

Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115.

