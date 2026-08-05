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Resumen: Un hombre en Bogotá fue acusado por la Fiscalía de feminicidio agravado, homicidio agravado y alteración de pruebas, luego de que la investigación estableciera que una mujer y su hijo de 10 meses no habrían muerto en un accidente de tránsito, sino en circunstancias que el procesado habría intentado ocultar simulando una colisión. Cámaras de seguridad y análisis forenses fueron claves para reconstruir lo ocurrido.

¡Simuló un accidente para ocultar el crimen! Hombre fue acusado por la muerte de su hijo y una mujer en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a un hombre señalado de haber intentado ocultar el asesinato de una mujer y de su hijo de 10 meses mediante la simulación de un accidente de tránsito en Bogotá.

Los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2025, en inmediaciones del Jardín Botánico de la capital. Organismos de emergencia encontraron un vehículo que había colisionado contra un árbol. En su interior estaban una mujer y un bebé, ambos sin signos vitales, mientras que un hombre permanecía inconsciente.

En un primer momento, el caso fue considerado un posible siniestro vial. Sin embargo, las labores de investigación posteriores establecieron que las muertes no habrían sido consecuencia del choque y que el caso correspondería a un doble homicidio.

Las lesiones despertaron sospechas

La investigación fue adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, con apoyo de funcionarios de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Los estudios forenses determinaron que la mujer presentaba una herida ocasionada con un arma cortopunzante, mientras que el bebé tenía lesiones compatibles con un episodio de zarandeo ocurrido antes del supuesto accidente.

Estos hallazgos llevaron a las autoridades a indagar sobre lo ocurrido antes de la colisión. En ese proceso fueron recopiladas grabaciones de cámaras de seguridad, muestras biológicas y otros elementos materiales probatorios que permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por el procesado.

¿Qué habría ocurrido antes del choque?

Según la reconstrucción de la Fiscalía, el hombre habría recogido inicialmente a la mujer y luego se habría desplazado hasta el sector de Villa Luz para recoger al menor.

La evidencia indica que, posteriormente, la madre habría advertido que su hijo había fallecido, situación que habría provocado una discusión con el acusado.

De acuerdo con la hipótesis del ente investigador, durante esa confrontación el hombre habría atacado a la mujer con un arma cortopunzante, causándole la lesión identificada posteriormente por Medicina Legal.

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Tras lo ocurrido, el procesado habría realizado varias acciones para desviar la investigación y hacer pasar el caso como un accidente de tránsito.

Habría alterado la escena para simular un accidente

Entre las acciones que le atribuye la Fiscalía está la presunta limpieza del vehículo y eliminación de elementos que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

Posteriormente, habría provocado la colisión del automotor contra un árbol. Después del choque, presuntamente acomodó el cuerpo de la mujer en el puesto del conductor para hacer creer que ella estaba al volante cuando ocurrió el siniestro.

Los elementos recopilados durante la investigación, incluidos los registros de cámaras, las muestras biológicas y los análisis forenses, permitieron a las autoridades orientar el caso hacia un posible doble homicidio y sustentar la acusación contra el hombre.

Fiscalía presentó acusación por tres delitos

Con los elementos obtenidos durante la investigación, la Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra el procesado por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La acusación corresponde a la hipótesis planteada por el ente investigador y será durante el proceso judicial donde se determinarán las responsabilidades penales correspondientes.

El procesado permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso.

De acuerdo con la investigación, el accidente de tránsito habría sido una escena presuntamente preparada para ocultar la muerte de la mujer y su hijo de 10 meses.