Este sábado, 21 de mayo, tras 3 horas y 43 minutos de carrera, Simon Yates ganó la etapa 14 del Giro de Italia. La competencia de hoy ha sido una de las más emocionantes en lo que va de la edición 2022. La clasificación general tuvo cambios y el ecuatoriano Richard Carapaz se convirtió en el nuevo líder del certamen.

De nuevo Santiago Buitrago fue el mejor colombiano de la jornada, el cual terminó en la posición 20 a 10 minutos y 49 segundos del ganador de la fracción.

El retiro de uno de los favoritos, se convirtió en una de las novedades del día. Se trata del neerlandés Tom Dumoulinm, el cual se bajó de su bicicleta y luego su equipo, el Jumbo-Visma, anunció que el ciclista “había estado luchando con su condición física durante varios días”.

Así las cosas, este domingo se disputará la etapa 15 entre Rivarolo Canavese y Cogne, la cual contará con un puerto de montaña al final de la fracción y otros dos puertos de montaña, el Les Fleurs y el Verrogne. Cabe recordar que el lunes se llevará a cabo el día de descanso.

Clasificación de la etapa 14

1- Simon Yates: 3:43:44

2- Jai Hindley: a 15 segundos.

3- Richard Carapaz: m.t.

4- Vincenzo Nibali: m.t.

5- Domenico Pozzovivo: m.t.

Clasificación general

1- Richard Carapaz: 58:21:28

2- Jai Hindley: a 7 segundos.

3- Joao Almeida: a 30 segundos.

4- Landa Mikel: a 59 segundos.

5- Domenico Pozzovivo a 1:01 minutos.

🇬🇧 British athletes with at least 10 stage wins in Grand Tours: @MarkCavendish ➡️ 53@chrisfroome ➡️ 14@SimonYatess ➡️ 10#Giro pic.twitter.com/8oc4paktd4

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2022