Simón Molina propone ley para enfrentar crisis urbanas con habitantes de calle

Minuto30.com .- En medio del debate sobre seguridad y orden institucional en el país, el candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia Simón Molina (Creemos 102) habló con Minuto 30 sobre una de las problemáticas que más preocupa hoy a los ciudadanos: el crecimiento acelerado de los habitantes de calle en Medellín y otras ciudades del país.

El exconcejal de Medellín, exsecretario privado y mano derecha del alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la problemática debe abordarse desde la salud mental, la seguridad, la rehabilitación y la política social, y advirtió que hoy los alcaldes no tienen suficientes herramientas para enfrentar una crisis que, según explicó, creció de manera acelerada entre 2019 y 2023.

Minuto30: Su campaña ha sido una de las más críticas del Gobierno Nacional. ¿Esta elección se convirtió en un referendo contra Petro?

Simón Molina: Más que un referendo, es un momento para poner límites. Colombia atraviesa una crisis institucional, económica y de seguridad que no podemos ignorar. Cuando uno ve cómo se ha debilitado la seguridad, cómo el sistema de salud está en crisis y cómo el Gobierno se dedica más a dividir que a gobernar, entiende que el país necesita un Congreso con carácter. Un Congreso que tenga la capacidad de decir hasta aquí cuando el rumbo del país va por el camino equivocado.

M30: Usted ha puesto sobre la mesa un tema muy sensible para Medellín: el crecimiento de los habitantes de calle. ¿Por qué decidió llevar ese debate al Congreso?

SM: Porque estamos frente a una crisis que se dejó crecer durante años. Medellín pasó de tener cerca de 3.000 habitantes de calle en 2019 a cerca de 8.000 en 2023, un aumento de más del 150 % en cuatro años de Gobierno de Daniel Quintero.

Esto no es solo un problema social. Es una crisis que combina salud mental, consumo problemático de drogas, criminalidad y seguridad ciudadana. Lo que propongo es desarrollar una política integral que permita enfrentar el problema desde todos sus frentes: atención social, rehabilitación, recuperación de espacios públicos, intervención contra el microtráfico y herramientas legales que permitan a los alcaldes actuar con mayor eficacia.

M30: Su propuesta ha generado debate. Algunos dicen que criminalizar a los habitantes de calle podría generar más problemas.

SM: El error ha sido mirar el problema desde un solo ángulo. Esto no se resuelve únicamente con asistencia social, pero tampoco se resuelve solo con medidas de seguridad.

Estamos hablando de personas que muchas veces han perdido el control sobre su vida debido al consumo de drogas y a problemas de salud mental. Pero también estamos hablando de ciudadanos que hoy sienten que la ciudad está perdiendo espacios públicos, parques y zonas comerciales. El Estado tiene que ser capaz de proteger a ambos: a quienes necesitan ayuda y a quienes necesitan vivir seguros.

M30: ¿Y qué papel debe jugar el Congreso frente a un problema que parece más municipal?

SM: El Congreso tiene un papel fundamental porque hoy la ley limita la capacidad de acción de los alcaldes. Medellín ha invertido más de 78.000 millones de pesos para atender esta población, ha ampliado el personal en territorio y ha fortalecido los centros de atención.

Pero las herramientas siguen siendo insuficientes. Lo que necesitamos es actualizar el marco legal para que las ciudades puedan actuar con mayor eficacia frente a un fenómeno que hoy desborda las capacidades de muchos gobiernos locales.

M30: Si llega al Congreso, ¿cuál sería la primera iniciativa que presentaría?

SM: La primera iniciativa será promover una auditoría forense al Gobierno Petro para que el país conozca con total claridad qué ha pasado con los recursos públicos y cómo se han manejado las instituciones en estos años.

La segunda será una ley para desarrollar una política integral frente a la problemática de los habitantes de calle, que permita abordar este fenómeno desde la salud pública, la rehabilitación, la seguridad y la recuperación del espacio urbano.

M30: Finalmente, ¿qué está en juego en estas elecciones?

SM: Está en juego el rumbo del país y la capacidad de las regiones de tener una voz firme en el Congreso. Antioquia necesita representantes que no se queden callados frente a los problemas de Colombia.

Yo he demostrado que no me tiembla la voz para denunciar la corrupción ni para enfrentar debates difíciles. Desde el Congreso quiero defender la seguridad, recuperar la autoridad del Estado y sacar adelante reformas que ayuden a las ciudades a enfrentar problemas reales como el de los habitantes de calle.