Simeone y su renovación: «No hay otra cosa que pensar que en seguir trabajando bien»

Majadahonda (Madrid), 20 oct (EFE).- "Sabemos las condiciones climáticas. Sol, lluvia, barro… Hay que jugar", expresó Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en la víspera del partido contra el Celta, "lo más importante absolutamente para todos", según dijo cuando fue preguntado por las negociaciones para la renovación de su contrato de 2024 hasta 2027.

No desveló ningún detalle acerca de ese proceso para ampliar su vínculo con la entidad. "Lo más importante es el partido de este sábado absolutamente para todos. No hay otra cosa que pensar que en seguir trabajando bien, involucrados y pensando en el día a día, como lo hice siempre", enfocó el técnico en la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"El Celta es un equipo que ha sacado menos puntos de lo que merece por el trabajo que ha hecho sobre el campo. Tiene un entrenador (Rafa Benítez) con mucha jerarquía y mucha historia en el fútbol mundial, que sabe competir y llevará a los chicos del rival a competir este sábado de la mejor manera. Desde nuestra parte, intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", advirtió.

"No sé el partido que propondrá el rival. Está claro que tiene unas características de juego que se han visto muy claramente los últimos partidos, mayoritariamente jugando con línea de cinco, a veces con cuatro delante o con tres, pero siempre uno de ellos interno más ofensivo. Trabaja bien con las áreas Aspas y el que participe más en ataque. Ha hecho buenos partidos. Los resultados no marcan los puntos que había merecido. Me ha gustado", abundó.

"Me parece que en transiciones es un equipo que lo hace muy bien. Tiene gente muy rápida ofensivamente. Aspas, en la construcción en ese juego asociativo para poder apoyar bien, es uno de los mejores que tiene la Liga jugando de espaldas y viendo correr gente. Y cuando han trabajado en zona baja han defendido muy bien. Me imagino un poco ese partido", dijo.

"Trabajar con doce son muchos"

Ha sido un parón diferente para el Atlético. Sólo seis de sus jugadores se han ido concentrados con sus respectivas selecciones (Jan Oblak, Stefan Savic, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Álvaro Morata y Antoine Griezmann) cuando habitualmente superan la decena en cada parón por los compromisos internacionales de sus equipos nacionales.

"En esta ocasión, estas dos semanas pudimos trabajar con doce jugadores, así que no fue igual que las otras anteriores y en consecuencia hemos trabajado bien estas dos semanas, buscando llegar de la mejor manera al partido que tenemos este sábado. Trabajar con doce son muchos. Normalmente trabajamos cinco o seis. Fue una semana muy buena", expresó.

"Les veo entrenar bien, están trabajando con mucho entusiasmo", remarcó el técnico, que recupera a Caglar Soyuncu, Pablo Barrios y Ángel Correa respecto al último choque contra la Real Sociedad, aunque mantiene las bajas de Memphis Depay, Reinildo Mandava, José María Giménez y Thomas Lemar, todos ellos por lesión, aparte de la duda de Stefan Savic, quien no se ejercitó este viernes por una indisposición.

También habló de Javi Galán, fichado este verano, en su vuelta a Vigo y aún por debajo del protagonismo esperado. No ha sido titular en ningún partido en esta campaña. Ni, previsiblemente, lo será en Vigo.

¿Qué le falta para jugar más? "Vamos a acordarnos de todos los que han pasado por esta etapa. A Oblak, Griezmann, Savic, Giménez, que tardó más de un año en jugar. Acá, venir a competir como lo está haciendo, está poniendo toda su ilusión, todo el entusiasmo, está ganándose minutos como lo estamos viendo en los últimos partidos y ese es el camino a seguir", valoró.

Simeone no sabía de la existencia de una sala paralela VOR, como desveló el exárbitro español Xavier Estrada Fernández en declaraciones a 'Radio Marca'. "Me acabo de enterar por vos. No lo sé. No lo sabía. Recién me entero", contestó en este sentido el entrenador, que tampoco habló de los árbitros y la polémica actual en las dos últimas preguntas.

¿Se está ensuciando mucho este tema arbitral en referencia al Real Madrid? Fue interrogado primero. "Mañana jugamos con el Celta y sólo me importa el partido del Celta", afirmó.

Después, también 'regateó' otra cuestión sobre que los colegiados estén en el foco en la actualidad. "Sinceramente, me importa más el partido del Celta que todas estas cosas que no voy a resolver explicando acá en dos minutos lo que pueda explicar", concluyó.

Por: EFE