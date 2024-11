Majadahonda (Madrid), 3 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no dio ninguna pista de su idea para el once titular en el derbi contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu durante el entrenamiento, pero después aseguró en rueda de prensa que no tiene "ninguna duda" de la alineación que propondrá en el duelo dominical.

"Para mañana no tengo ninguna duda de quienes van a empezar. No se lo diré ahora. A veces estoy con alguna duda previa en los partidos, pero esta vez no", explicó en la sale de prensa de la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, tras la sesión preparatoria, donde no probó ningún once inicial.

Con las rotaciones que hizo el pasado miércoles ante el Rayo Vallecano y con el once tipo que maneja en los últimos tiempos, en el equipo titular se prevé a Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina y Samuel Lino, en los carriles derecho e izquierdo, respectivamente; Stefan Savic o Reinildo Mandava (el mozambiqueño se ejercitó este sábado en el gimnasio), junto a Axel Witsel y Mario Hermoso, en la defensa; Rodrigo de Paul, Koke Resurrección y Pablo Barrios o Saúl Ñíguez, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Álvaro Morata o Memphis Depay, en el ataque.

Por: EFE