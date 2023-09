Simeone: «¿Morata? No me voy a poner en estado de victimismo, no es momento»

in

Majadahonda (Madrid), 30 sep (EFE).- Sin poder "confirmar nada" del once que alineará en LaLiga contra el Cádiz, entre las bajas, el reciente regreso de Ángel Correa y la acumulación de partidos y cansancio de su equipo, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no se pone en "estado de victimismo, no es momento", por la sanción a Álvaro Morata, por si se le castiga más a él con tarjetas que a otros jugadores, tras su expulsión del jueves ante Osasuna en El Sadar.

"Álvaro está haciendo un gran trabajo, el otro día hizo un grandísimo partido, lo trabajó muy bien, lo compitió muy bien y ojalá que pueda mantener, sobre todo, ese espíritu que tuvo en los dos últimos partidos, que fueron muy buenos", repasó el técnico en la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda, en la que expresó: "No tengo claro quienes van a empezar".

En un tramo con tantos partidos acumulados (este será el quinto en dos semanas para el conjunto rojiblanco, al que aguardarán otros dos más la siguiente semana), el Atlético sufre entre siete u ocho bajas para este domingo, con una corta nómina de futbolistas disponibles, 15 el pasado jueves ante Osasuna y 15 o 16 este domingo ante el Cádiz, con la importancia que toma ahora el descanso entre tantos encuentros, cuando apenas hay opciones de rotar.

"Hemos convivido con ello muchos años, acuérdense en la primera etapa nuestra, que no teníamos muchos recambios entonces y jugaban siempre los mismos. También es otra forma de recuperarse seguir jugando, porque, al final, si no juegan el domingo tienen que entrenar el lunes. Es preferible que jueguen el domingo y que el lunes descansen", dijo.

"Creemos que, obviamente, hay más partidos de selección, eso es verdad, que antes. Y esos partidos de la selección rompen un poco todo; los partidos de selección que hay posteriores al término del campeonato, las competiciones que van apareciendo continuamente y generan que hay más partidos que en otra época. Hay que buscar la manera también, desde el juego, lo táctico y lo posicional", continuó.

"Y nada, a descansar. No hay otra manera de recuperar que descanso y teniendo la cabeza fresca para volver a competir el domingo, el miércoles y otra vez el domingo", prosiguió Simeone, cuyo número de bajas para el encuentro, entre siete u ocho, dependerá de si Rodrigo de Paul está o no disponible, tras entrenarse con el grupo en las dos últimas sesiones después de dos semanas y media fuera de acción.

Son baja segura Stefan Savic, Memphis Depay, Reinildo Mandava, Thomas Lemar, Pablo Barrios, Caglar Soyuncu y Álvaro Morata, este último por sanción.

"Trataremos de resolverlo de la mejor manera, desde lo táctico y desde el juego. Está volviendo Correa, sumamos uno más de los nuestros, y están los chicos que nos van a ayudar y pueden jugar, por eso están ahí, pese a que todavía no hayamos puesto alguno de ellos. Van a venir Ilias (Kostis), Aitor (Gismera), Salim (El Jebari), y cada uno desde su lugar si están ahí es porque tienen opciones de jugar", apuntó.

"Seguro que los chicos están para ayudar al equipo. Después, tenemos la decisión sobre el partido que resolvemos, en principio, no poniendo a alguno de ellos que han participado. Pero, en principio, el partido tampoco pedía más cambios de los que entendimos que había que hacer", abundó el preparador argentino, también preguntado por el hecho de que no haya surgido un delantero de la cantera para el primer equipo desde hace tiempo.

"Siempre hay jugadores buenos. Estuvo Camello en su momento, que está jugando fuera ahora; Riquelme, que es delantero también, yo lo veo también más como delantero, puede jugar como delantero, y está apareciendo Salim, que me gusta y esperemos que si le toca entrar hacerlo bien", valoró Simeone.

Por: EFE