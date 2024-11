Majadahonda (Madrid), 30 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, citó sus próximos partidos, este miércoles contra el Rayo Vallecano y el próximo domingo contra el Real Madrid, para desembocar en el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey del miércoles contra el Athletic Club e ironizar con que pensaba que se jugaba el jueves.

No se ha movido finalmente el encuentro contra el equipo bilbaíno, como quería el técnico argentino y el equipo, puesto que el Athletic tendrá dos días más de descanso que el Atlético, una vez que el conjunto madrileño se mide el domingo por la noche, a las 21.00 horas, al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El club vasco, en cambio, juega el viernes su encuentro de la próxima jornada de LaLiga EA Sports, justo antes del choque de la Copa del Rey.

"Necesitamos pensar en el Rayo, en el domingo (ante el Real Madrid), el miércoles que se va a jugar con el Bilbao… ¿Y después cuándo volvemos a jugar? ¿El jueves no? Pensé que jugábamos el jueves otra vez", dijo en referencia al duelo contra el Athletic, cuya fecha, el miércoles de la semana que viene, se mantiene.

Mientras asoman esos encuentros, el mercado sigue en ebullición para el Atlético, que apunta a Gabriel Paulista como refuerzo inminente desde el Valencia. No lo confirmó Simeone. Ni siquiera lo mencionó como opción.

"Hablamos con Andrea (Berta, director deportivo), sobre todo, y Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado) para intentar siempre compensar las situaciones del equipo. Todavía no hay ninguna situación concreta de nadie y cuando la haya comentaremos algo puntual… Si la hay, claro", explicó.

El central del Valencia es el objetivo, tras la salida de Caglar Soyuncu al Fenerbahce y las lesiones de César Azpilicueta y José María Giménez, aunque esta última no parece que vaya a ir más allá de las dos o tres semanas.

Al Atlético le quedarían disponibles cuatro jugadores en esa demarcación: Axel Witsel, Mario Hermoso, Reinildo Mandava y Stefan Savic.

"Tenemos también a Marco (Moreno, central del filial), que está entrenando bastante con nosotros y que ha jugado. Y después también podemos estar sanos hasta el final, también", continuó Simeone cuando fue preguntado si era suficiente con los centrales de los que dispone para el segundo tramo de la temporada, desde ahora hasta junio.

"Correa está bien, contento y con ganas"

En el ataque, Ángel Correa parece que seguirá en el club rojiblanco, salvo giro en las próximas horas, mientras se descarta la incorporación de Moise Kean, que estuvo en el palco del Metropolitano el pasado domingo para el lunes someterse a los reconocimientos médicos. El delantero del Juventus está de baja desde el 14 de diciembre.

"Hablo de los que están, que es Ángel en este caso. No tengo otra información todavía de Kean como comentabas vos. (A Correa) lo veo entrenando bien, lo veo con muchas ganas, el otro día no lo pude poner porque la lesión de Giménez me sacó esa posibilidad de cambio que me imaginaba. Está bien, lo veo contento, con ganas y que todo eso que vamos viendo vaya en referencia a que nos siga acompañando y dando momentos importantes como siempre nos ha dado", valoró Simeone. El delantero es pretendido por el Al Ittihad. El mercado saudí cierra esta noche.

Al Atlético ha llegado Arthur Vermeeren. "Está entrenando bien. Hoy, con ayer, fueron los primeros entrenamientos y ha podido participar con el grupo. Tiene muchas ganas, mucha ilusión y veremos este miércoles qué es lo que decidimos por la mañana", dijo el técnico.

Entre el golpe sufrido por Álvaro Morata ante el Valencia, Memphis Depay apunta de nuevo a la titularidad este miércoles ante el Rayo Vallecano. "Está en su progresión que esperábamos. Es un jugador muy importante para nosotros. Tiene un montón de cosas muy buenas. Necesita minutos y ojalá que podamos generar en los minutos que le demos su progresión para que siga en el momento en que está, que está creciendo", destacó.

Aún no ha renovado Koke Resurrección, cuyo contrato concluye el próximo 30 de junio. "Espero que de la mejor manera el club y el futbolista hagan lo mejor para el club y para el equipo. Y nosotros, a seguir en la línea que estamos", dijo Simeone, que no opinó y "es muy respetuoso" con la decisión de Xavi Hernández de dejar el Barcelona el 30 de junio.

Por: EFE