La actriz mexicana Silvia Pinal resultó hospitalizada porque su oxigenación era demasiado baja. Además, habría sufrido un desequilibrio por los medicamentos que estaba tomando.

Tras salir del hospital, la actriz publicó un mensaje en redes sociales para tranquilizar a sus fanáticos y mostrar que está más ‘fuerte’.

“Me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos. Al ratito me voy a poner a ver qué pasó, porque luego luego el chisme, ¿verdad?. Me fue bien, no fue nada extraordinario, no fue nada grave. Yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien”, manifestó.

La primera aparición de la actriz sorprendió a sus seguidores al posar en redes junto a su exesposo, el polémico cantante Enrique Guzmán, y sus hijos Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

“Mi divina, extraordinaria y amada compañía”, escribió Alejandra en una publicación de Instagram.