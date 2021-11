VIDEO: Silvestre Dangond envuelto en lío por bailar muy apretadito con mujer que no es su esposa

Un vídeo se ha vuelto viral recientemente en la redes sociales, el cantante vallenato Silvestre Dangond quedó captado rumbeando y bailando con una misteriosa mujer que no es su esposa.

Al parecer, se trata de un encuentro entre el cantante y un viejo amor en un lugar publico en Madrid, España.

En el vídeo se ve una mujer de cabello oscuro, que graba en modo selfie mientras se mueve al ritmo de la música, él mira a la cámara y hace un guiño con el ojo, luego el cantante se le acerca para darle un beso en el cuello mientras ella sonríe. En el vídeo la mujer escribió «Que tal reencontrarnos aquí…Esto si es alegría».

Los comentarios no paran en la publicación y muchos afirman que se trata de una infidelidad de Silvestre hacía su esposa, Piery Avendaño, con quien tiene tres hijos.

En redes asumen que la mujer se podría llamar Nicole, ya que está mujer reaccionó a un comentario que la señala de cobrar por tener sexo a lo que ella respondió: «Gracias a dios nunca he sido ‘gogo’, nunca me he acostado por dinero. No soy capaz de hacer una cosa tan baja. Silvestre y yo nos conocemos gracias a papá y familiares».

Silvestre Dangond no ha dado declaraciones al respecto.

Se le acabo el matrimonio a silvestre dangond … los manes son unos hptasss — GUAJIRA EMPEDERNIDA (@AmaliaQuintanaM) November 10, 2021