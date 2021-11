«¿Qué que me abrace un hombre?»: Silvestre Dangond tras bailar muy apretadito con mujer

Luego de que viralizaran un video en el que salía Silvestre Dangond muy pegadito con una mujer el artista habló sobre el tema en medio de un concierto.

“Estoy muy cargado. Necesito evacuar… A la próxima me traigo a mi esposa porque las fans no me pueden abrazar y bailar conmigo, porque enseguida ya son mujeres mías… hoy me voy a dejar abrazar y voy a dejar que me metan la cabeza por acá (el cuello) de las fans que quieran pa’ ver con qué van a salir”, expresó.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, por lo que Silvestre enfatizó en el video en el que sale la mujer ‘besando su cuello’.

“Mucha maric…, no me he podido dejar abrazar ni besar… Ajá ¿y entonces qué quieren, que me abrace un hombre? Bueno, si me quieren abrazar también hay que dejarlos porque al final de la historia yo hablo por hacer reír a la gente… Al final de la historia, cuando uno quiere y admira, yo recibo todo el cariño de ustedes”, finalizó el cantante de música vallenata.

Silvestre Dangond bailando muy apretadito con mujer