Silvestre Dangond cierra el año con récord musical al celebrar más de dos décadas de carrera artística al son del vallenato.

El álbum No.15 en su carrera musical al que bautizó «Ta Malo» se convierte en fin de año en un hit al lograr 50 millones de reproducciones digitales en streaming. Silvestre expresó este récord con una sentidas palabras que circulan en redes sociales. «Solamente gracias por dejarme meter en el gesto, sentimiento y corazón de 50 millones de personas, esto a penas está empezando, que bonito esto un besazo, gran día para mi y los que me están viendo». De esta forma cierra el 2023 donde en su instagram destaca que su restaurante «Rubí» después de un año va bien de la mano de sus socios. Seguido con esto Silvestre Dangond, deja ver más post de otros emprendimientos como un concesionario y el amor de su esposa, las noches de «Ta Malo» y conciertos que faltan que en el 2024, girará.

Dangond reconoce el éxito de Rubí

Ta Malo en cifras y records

Las reproducciones en Spotify ya superan los 22 millones y en Vevo los 25 millones de su álbum. Sin contar que en su Canal de Youtube, todo el álbum tiene millones por cada canción. Es indudable el éxito de «Bacano«, que por dos semanas consecutivas fue el número 1 en los listados de radio, «Monitor Latino» en las categorías Nacional’ y Tropical.

Silvestre Dangond agradece a fans invidentes en Montería

«Desde que protagonicé a Leandro me volví más sensible a sentir con los ojos del alma. Que bonita casualidad encontrarme con Naywen y Saulo, quienes entrando a la zona general del concierto, mi equipo los contactó y no dudé en un instante en invitarlos a compartir conmigo en el camerino y disfrutar del lanzamiento… Reímos, conversamos y la pasamos bacano. ¡Gracias por recordarnos que no existen limitaciones para sentir con el alma!»

Silvestre Dangond se siente «Bacano» en el 2023 «Ta Malo»

