Resumen: Uno de los detalles más conmovedores del mensaje de Fico Gutiérrez fue la revelación sobre los recientes diálogos que sostuvo con el fallecido líder político. Según relató el alcalde, Vargas Lleras mantuvo intacta su inquietud por el rumbo de la nación hasta sus últimos días.

«Siempre pensó en Colombia»: El sentido mensaje de Fico Gutiérrez tras la muerte de Germán Vargas Lleras

Minuto30.com .- La sorpresiva noticia del fallecimiento de Germán Vargas Lleras este 8 de mayo de 2026 ha sacudido las esferas del poder en Colombia. Diversos líderes políticos han comenzado a reaccionar ante la pérdida de uno de los hombres más influyentes de las últimas décadas, y uno de los primeros en pronunciarse ha sido el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez.

A través de un sentido mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mandatario local expresó su profunda tristeza por la partida del líder natural del partido Cambio Radical y exvicepresidente de la República.

«Conocedor como pocos de asuntos de Estado»

En su publicación, Gutiérrez no ahorró en elogios para describir la trayectoria y el talante de Vargas Lleras. El alcalde destacó, por encima de todo, la entrega incondicional del político bogotano al país:

«Germán Vargas Lleras descansa en paz. Siempre pensó en Colombia. Dedicó gran parte de su vida al servicio público», señaló Gutiérrez.

Asimismo, el mandatario antioqueño exaltó la agudeza y la experiencia que caracterizaban a Vargas Lleras, calificándolo como un «conocedor como pocos de asuntos de Estado», y asegurando que siempre lo recordará con un profundo cariño y admiración.

La última conversación: Preocupación por el país

Uno de los detalles más conmovedores del mensaje de Fico Gutiérrez fue la revelación sobre los recientes diálogos que sostuvo con el fallecido líder político. Según relató el alcalde, Vargas Lleras mantuvo intacta su inquietud por el rumbo de la nación hasta sus últimos días.

«Me quedo con las últimas conversaciones que tuve con él. Su preocupación por el presente y futuro de Colombia», añadió Gutiérrez.

Solidaridad desde Medellín

Finalmente, el alcalde aprovechó el espacio en sus redes sociales para enviar un cálido abrazo de solidaridad a la familia y al círculo más cercano de amigos del exministro y exsenador.

Gutiérrez cerró su mensaje dejando claro que su pésame no solo era a título personal, sino también institucional: «Como Alcalde de Medellín, expreso mi pesar por su partida».

La muerte de Germán Vargas Lleras a sus 64 años de edad deja un enorme vacío en la política nacional, donde figuraba como uno de los analistas más agudos y un peso pesado frente a las decisiones trascendentales de Colombia.

Trino de Fico